الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق قافلة طبية مجانية في كفر سعد بدمياط

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت إدارة القوافل بمديرية الصحة عن القافلة الطبية المجانية يومي الأربعاء والخميس 30 و31 أغسطس بقرية أم الرزق إدارة كفر سعد، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتحت إشراف الدكتورالسيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وخلال القافلة يتم الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية الآتية: نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن.

خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

كما يتم الكشف على المرضى في تخصصات العظام والجراحة والرمد  والأسنان والقلب والجلدية وأيضا عمل الفحوصات المعملية والأشعة كما يتم عمل ندوات عن التثقيف الصحي وصرف كافة الأدوية مجانا وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة من الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر والاعتلال الكلوى والأورام  السرطانية.

يأتي ذلك ضمن المبادرات الرئاسية لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، وفي إطار حرص الدولة على رفع مستوى الخدمات الصحية.

صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط وزير الصحة والسكان

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