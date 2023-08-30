انطلاق قافلة طبية مجانية في كفر سعد بدمياط

أعلنت إدارة القوافل بمديرية الصحة عن القافلة الطبية المجانية يومي الأربعاء والخميس 30 و31 أغسطس بقرية أم الرزق إدارة كفر سعد، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتحت إشراف الدكتورالسيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وخلال القافلة يتم الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية الآتية: نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن.

خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

كما يتم الكشف على المرضى في تخصصات العظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية وأيضا عمل الفحوصات المعملية والأشعة كما يتم عمل ندوات عن التثقيف الصحي وصرف كافة الأدوية مجانا وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة من الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر والاعتلال الكلوى والأورام السرطانية.

يأتي ذلك ضمن المبادرات الرئاسية لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، وفي إطار حرص الدولة على رفع مستوى الخدمات الصحية.