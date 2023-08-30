دراسة جديدة: النشاط البشرى المسبب لتغير المناخ قد يؤدى إلى وفاة مليار شخص خلال القرن المقبل

أظهرت دراسة جديدة، أن النشاط البشري المسبب لتغير المناخ قد يؤدي إلى وفاة مليار شخص خلال القرن المقبل، وفقا لموقع “PHYS” الدولي الرائد في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وقال جوشوا بيرس من جامعة ويسترن أونتاريو: “إذا وصل الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين أو تجاوزهما بحلول عام 2100، فإنه من المحتمل أن يكون البشر الأكثر ثراءً مسؤولين عن وفاة ما يقرب من مليار شخص معظمهم من الفقراء خلال القرن المقبل”.

وأضاف أن صناعة النفط والغاز، التي تضم العديد من الشركات الأكثر ربحية وقوية في العالم، مسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر عن أكثر من 40٪ من انبعاثات الكربون - مما يؤثر على حياة مليارات الأشخاص، يعيش الكثير منهم في أبعد وأبعد مناطق العالم.

وتقترح الدراسة الجديدة سياسات قوية في مجال الطاقة من شأنها أن تتيح تحقيق تخفيضات فورية وجوهرية في انبعاثات الكربون، وتوصي بمستوى عالٍ من الإجراءات الحكومية والشركات والمواطنين لتسريع عملية إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، بهدف تقليل عدد الوفيات البشرية المتوقعة.

وقال بيرس، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والابتكار في جامعة ويسترن، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "من الواضح أن مثل هذا الموت الجماعي غير مقبول، لإنه أمر مخيف حقًا، خاصة بالنسبة لأطفالنا، وعندما يدير علماء المناخ نماذجهم ثم يقدمون تقريرًا عنها، يميل الجميع إلى أن يكونوا محافظين، لأنه لا أحد يريد أن يبدو مثل دكتور دوم، لقد فعلنا ذلك هنا أيضًا، وما زال الأمر لا يبدو جيدًا".