الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى كشف جولة "البرهان" الخارجية بعد مصر وعودته إليها ثانية

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني بمدينة العلمين، في أول زيارة للبرهان منذ أبريل الماضي.

 وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية، "صدى البلد"، إن مصر طرحت مجموعة من الأفكار لحل أزمة السودان، كما أن البرهان سيقوم بجولة خارجية تشمل السعودية، الإمارات، وبعض دول مجلس الخليج، ثم العودة إلى مصر مرة أخرى. 

مصر والسودان شعب واحد في بلدين

واستعرض عددًا من اللقطات لعودة البرهان إلى السودان عقب انتهاء زيارته لمصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر والسودان شعب واحد في بلدين، ولدينا روابط تاريخية أبرزها نهر النيل، وأن مصر ترحب دائمًا بجميع الجهود لحل الأزمة السودانية، وجميع مؤسسات الدولة تؤيد المبادرات التي تريد إنهاء الصراع في السودان. 

أحمد موسى الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح البرهان جولة خارجية مصر مصر والسودان

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