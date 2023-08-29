الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هدافي الدوري الإسباني ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الثالثة 

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الثالثة أمس الإثنين والتي شهدت مباريات مثيرة ونتائج كبيرة كان آخرها مباراة رايو فاليكانو واتلتيكو مدريد والتي انتهت بفوز الأخير بسبعة أهداف نظيفة كأكبر نتيجة حققت خلال هذه الجولة وخلال الجولات الماضية في الموسم الجديد للدوري الإسباني.

هدافي الدوري الإسباني

اللاعب 

الفريق 

عدد الأهداف

جود بيلينجهام 

ريال مدريد

4
ألفارو موراتا

 أتلتيكو مدريد

3
جوركا جوروزيتا

أتلتيك بيلباو 

2
فیران توریس

برشلونة 

2
کریستیان ستوانی 

جيرونا 

2
كيكي 

ألافيس

2
مارکوس یورنتی 

اتلتيكو مدريد

2
ممفیس دیباي 

أتلتيكو مدريد

2
 ميكيل فيسغا

  اتلتيك بلباو 

2
ویلیان جوزیه

 ريال بتيس

2
يانخيل هيريرا 

غيرونا 

2

جدول مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 -2024

ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثانية وتعادل اليوفي و هزيمة روما

بعد ثلاث جوالات لم يستطيع أي فريق أن يحصل على العلامة الكاملة سوى فريق ريال مدريد فالجميع سقط في شباك التعادل والهزيمة مبكرا كما استطاع بعض اللاعبين من إحراز أكثر من هدف خلاله هذه الفترة لتكون قائمة هدافي الدوري الإسباني على هذا النحو.

ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الثالثة 

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

النقاط

1

ريال مدريد

3

3

0

0

9

2

أتليتكو مدريد

3

2

1

0

7

3

جيرونا

3

2

1

0

7

4

برشلونة

3

2

1

0

7

5

أتليتيكو بلباو

3

2

0

1

6

6

فالنسيا

3

2

0

1

6

7

أوساسونا

3

2

0

1

6

8

رايو فاييكانو

3

2

0

1

6

9

ريال بيتيس

3

1

1

1

4

10

قادش

3

1

1

1

4

11

خيتافي

3

1

1

1

4

12

ريال سوسيداد

3

0

3

0

3

13

فياريال

3

1

0

2

3

14

ديبورتيفو ألافيس

3

1

0

2

3

15

غرناطة

3

1

0

2

3

16

لاس بالماس

3

0

2

1

2

17

ريال مايوركا

3

0

1

2

1

18

سيلتا فيغو

3

0

1

2

1

19

ألميريا

3

0

1

2

1

20

إشبيلية

3

0

0

3

0

 

هدافي الدوري الإسباني جود بيلينجهام ريال مدريد الدوري الاسباني برشلونة

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