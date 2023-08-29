هدافي الدوري الإسباني ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الثالثة 

هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الثالثة أمس الإثنين والتي شهدت مباريات مثيرة ونتائج كبيرة كان آخرها مباراة رايو فاليكانو واتلتيكو مدريد والتي انتهت بفوز الأخير بسبعة أهداف نظيفة كأكبر نتيجة حققت خلال هذه الجولة وخلال الجولات الماضية في الموسم الجديد للدوري الإسباني.

هدافي الدوري الإسباني

اللاعب الفريق عدد الأهداف جود بيلينجهام ريال مدريد 4 ألفارو موراتا أتلتيكو مدريد 3 جوركا جوروزيتا أتلتيك بيلباو 2 فیران توریس برشلونة 2 کریستیان ستوانی جيرونا 2 كيكي ألافيس 2 مارکوس یورنتی اتلتيكو مدريد 2 ممفیس دیباي أتلتيكو مدريد 2 ميكيل فيسغا اتلتيك بلباو 2 ویلیان جوزیه ريال بتيس 2 يانخيل هيريرا غيرونا 2

بعد ثلاث جوالات لم يستطيع أي فريق أن يحصل على العلامة الكاملة سوى فريق ريال مدريد فالجميع سقط في شباك التعادل والهزيمة مبكرا كما استطاع بعض اللاعبين من إحراز أكثر من هدف خلاله هذه الفترة لتكون قائمة هدافي الدوري الإسباني على هذا النحو.