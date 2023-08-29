باحثة تكشف جهود الدولة المصرية فى حل الأزمة السودانية منذ بدايتها

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العلاقات المصرية السودانية متجذرة عبر التاريخ، وتظهر أهميتها خلال فترة الأزمات ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم، وهو يسعى لتحريك الملف الإفريقي بشكل عام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية نانسي نور، أن مصر لها دورها المهم في الأزمة السودانية، وكان هناك اجتماع لتجميع الفرقاء السياسيين ولدعم العملية السياسية الشاملة، مشيرة إلى أنه منذ إندلاع الأزمة اتخذت مصر العديد من الخطوات على المستوى الإنساني والسياسي واستقبلت أكثر من 250 ألف سوداني حتى الآن، بالإضافة لأعداد السودان الحاليين.

اتفاقية دول الجوار

وتابعت، أن مصر في 13 يوليو نظمت قمة دول الجوار السوداني وكان فيها جزء خاص بالعمليات الإنسانية وحث المجتمع الدولي بتعهداته والحفاظ على مقدرات الدولة السودانية، وعدم التدخل الخارجي في الأزمة السودانية، مؤكدة أن مصردعت لتشكيل آلية وزارية على مستوى وزراء الخارجية في دولة تشاد للحديث عن الأزمة الحالية ومصر تحدثت عن اتفاقية شاملة تجمع كافة الأطراف.