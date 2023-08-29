الزراعة: تجديد اعتماد "الأيزو" للمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية

أعلن الدكتور سمير عبدالمعز عبدالونيس مدير المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية تجديد اعتماد الأيزو 17025 للمعمل المركزى للرقابة لـ36 (ستة وثلاثين) في طرق تقييم اللقاحات والتى تغطى أكثر من 95% من طرق التحاليل المتبعة بالمعمل لتقييم اللقاحات البيطرية.

استخدام التقنيات الحديثة



وأضاف أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التطوير الدائم لأساليب العمل باستخدام التقنيات الحديثة، وكذلك تحديث أجهزة المعمل وتحت الإشراف المباشر للدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

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تجديد اعتماد المركز



وقال "عبدالونيس"ان تجديد الاعتماد يعد إمتداداً للنجاحات السابقة للمعمل فى هذا المجال، حيث إن المعمل تم اعتماده من قبل عام 2006 للأيزو 17025، ثم توالى التجديد دون انقطاع وبشكل دورى مصاحبًا للتطوير الذى يتم بالمعمل وبطرق المعايرة مع اعتماد طرق جديدة فى كل تجديد، كما يأتى مكملًا لاعتماده معملًا مرجعيًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط من قبل المنظمة الدولية للصحة الحيوانية.

وتقدم "عبدالونيس" بالشكر لكل العاملين بالمعمل على المجهود الذى بذلوه ويبذلونه دائمًا فى سبيل رفعة المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية.

وكان الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة قد افتتح ورشة عمل دولية نظمتها الشبكة الدولية لترشيد استخدام المياه والبيئة بحقول الأرز بحضور د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور عبدالعظيم طنطاوى رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق.

بمشاركة خبراء الأرز في مصر والعالم لبحث آليات مواجهة التحديات التي تواجه إنتاج الأرز والمحاصيل الإستراتجية في ظل ما يشهده العالم من تحديات المناخ ونقص الموارد المائية.

وخلال كلمته قال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إن هناك تحديات تواجه قطاع الزراعة في مصر تتمثل في محدودية الأراضي وندرة المياه والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المتطردة، والتفتت الحيازي:

وأضاف أن ترشيد استهلاك مياه الري هو إحدى آليات مواجهة محدودية الموارد المائية في ظل ما يشهده العالم من مخاطر، موضحًا أن مصر لديها مشروع قومي لتحديث نظم الري والتحول من الري بالغمر إلي الري الحديث وتطوير الممارسات الزراعية الموفره للمياه مع التوسع في استنباط وزراعة الأصناف قليلة استهلاك المياه وتقنيين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.