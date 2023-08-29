الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تستعد لزراعة 750 ألف فدان بمحصول بنجر السكر للموسم الجديد

محصول البنجر
محصول البنجر

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية لزراعة 750 ألف فدان مستهدفة بمحصول البنجر في الموسم الجديد في جميع المحافظات بتوفير التقاوي والأسمدة  وتجهيز التربة.

زراعة محصول البنجر الموسم الجديد
وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث  المحاصيل السكرية عن ملامح خطة الاستعداد لموسم زراعة محصول البنجر، والتي تبدأ بالتمهيد الجيد للتربة، لتحسين خواصها والتغلب على أي معوقات التي تواجه المزارعين خلال الموسم، وبخاصة في الأراضي التي سبق زراعة الأرز فيها لعدة مواسم.  

وأوضح التقرير مدى أهمية تطبيق معاملات الحرث “تحت الأرض”، في الأراضي التي سبق زراعة الأرز فيها عدة مواسم، على أن تكرر هذه المعاملة مرة واحدة كل 5 سنوات على الأقل، لتحسين خواص التربة.  

ولفت التقرير  إلى مشاكل زراعة محصول البنجر في الأراضي التي سبق زراعة الأرز فيها لعدة مواسم، مؤكدًا أن هذا الأمر يؤدي لاندماج الطبقة السطحية للتربة، ما يحتم ضرورة تطبيق معاملات الحرث تحت الأرضي على عمق 120 سم، لتفتيت هذه الطبقة وتحسين خواصها.  

التقنيات الحديثة في زراعة بنجر السكر

وتطرق التقرير لواحدة من أهم التقنيات الزراعية الواجب اتباعها في طور الاستعداد لزراعة محصول البنجر، مؤكدًا على ضرورة تخطيط التربة، للتغلب على مشاكل وسلبيات الزراعة اليدوية التقليدية، وفي مقدمتها انخفاض الكثافة النباتية.  

وأكد التقرير أن طرق الزراعة اليدوية التقليدية، تمثل أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدلات الإنتاجية، والتي لا تتجاوز 20 طن للفدان، مقارنة بإنتاجية الأراضي الجديدة، التي تتراوح بين 50 إلى 60 طن للفدان.  

ونصح التقرير بتخطيط التربة بمعدل 14 خط للقصبتين، بفاصل 50 سم بين الخطوط، على أن تكون الزراعة على 20 سم، وهي الاستراتيجية التي تتيح للمزارعين الحصول على 42 ألف نبات في الفدان.

  وأكد التقرير أن الالتزام بمعادل التخطيط السابقة والوصول لـ42 ألف نبات، يضمن للمزارع تحقيق إنتاجية وحصاد مبشر من محصول البنجر، يعادل 42 طن للفدان.

وكشف التقرير عن التداعيات السلبية لعدم الالتزام بمعادلة تخطيط التربة السابق ذكرها، مؤكدًا أن تجاوزها بـ10 سم إضافية فقط بين الجور، يؤدي لهبوط إجمالي إنتاجية الفدان من 42 إلى 28 طنا. 

وحذر التقرير من الوقوع في مثل هذه الأخطاء أثناء التجهيز لموسم زراعة محصول البنجر، مؤكدًا أن انتظام التخطيط لا يكفي وحده لتحقيق الإنتاجية المأمولة، مشددًا على ضرورة أن يواكب تنفيذ مثل هذه العملية، التزامًا أكبر بالمسافات الفاصلة بين الجور.  

وعدد التقرير مزايا تخطيط التربة بالبلانتر” والميكنة الزراعية، مؤكدًا أنها تقلل من قدر الاحتياج للاستعانة بالعمالة”، ما ينعكس بالتبعية على تكاليف ومصروفات الإنتاج، والتي تهبط بنسبة لا تقل عن 80%، علاوة على ضمانة انضباط المسافات الفاصلة بين الخطوط والجور، وهي المسألة الأهم في نجاح الموسم، وتحقيق القدر المطلوب من الكثافة النباتية.

-الزراعة تستعد لزراعة ماهر الف فدان بمحصول بنجر السكر للموسم

مواد متعلقة

نجاح لا ينكره أحد.. خبراء: طفرة فى القطاع الزراعى.. وقفزة غير مسبوقة فى الصادرات

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

"حجازى" يكشف مصير الإجابة الملغية فى امتحانات الثانوية العامة

الدلتا الجديدة.. 2.2 مليون فدان تنضم إلى الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى

"العمل الصالح وفضائل العشر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 16 يونيو 2023

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

«السوبر» المصرى.. خطة لتطوير إنتاجية محصول الأرز وزراعة أصناف تتحمل التغيرات المناخية

الأكثر قراءة

11 سبتمبر.. محاكمة زوج مذيعة شهيرة تسبب فى وفاة مدير بنك

شاب يقتل عجوزا بعد شكه في وجود علاقة غير شرعية مع والدته بأوسيم

البرهان يكشف السبب الرئيسى فى أزمة السودان

الاتحاد المصري للتأمين يكرم رموزه في مصر

تقرير سعودى: إدارة ليفربول تضغط على كلوب لرحيل صلاح إلى اتحاد جدة

خبراء سودانيون يكشفون لـ"الدستور" أهمية زيارة البرهان إلى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟