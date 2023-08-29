الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: الهجوم المضاد المتعثر إحدى محاولات الغرب لاستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية
الأزمة الروسية الأوكرانية

علق الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، على اعتراض الدفاع الجوي الروسي صاروخ "نبتون" المضاد للسفن لأول مرة،  قائلًا: "إنه يمكن تقييم هذه الخطوات الثقيلة في الهجوم المضاد، ورد الفعل الروسي، ما إن تقوم أوكرانيا بشيء حتى ترد عليها روسيا، آخرها إسقاط الطائرات التي دعم بها الغرب أوكرانيا".

وأضاف "قناة" خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المسار العسكري بما يتمثل بالهجوم المضاد المتعثّر والذي نعتناه بالهجوم الانتحاري، ما كان إلا إحدى محاولات الغرب لاستمرار ومد هذه الأزمة.

وأوضح أن خسارات اليوم نراها فادحة بالتقنيات وبالأفراد، وعليه فإن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الدعم اللامتناهي لأوكرانيا، وذلك لعدم وجود أي حل سياسي في المرحلة الحالية. 

وأشار إلى أن هذا الهجوم عوّلوا عليه كثيرًا ولم تكن نتائجه مُرضية حتى للطرف الغربي، هناك  اعتراف بأنه قد فشل هذا الهجوم لكن المرحلة الثانية تتمثل في ماهية العمل والخطوات التالية، معقبًا: "في اعتقادي أن الشيء الطبيعي هو التوجه إلى طاولة المفاوضات، لكن هذا الحل لا يتناسب مع المصالح الجيو استراتيجية الأمريكية، ولذلك نرى أنهم يزجون في الوقود البشري الأوكراني لتمرير المصالح الأمريكية والغربية، ولذلك نحن في انتظار المرحلة القادمة، لكن هناك توجهًا نحو إرهاب الدولة من خلال إرسال هذه المسيرات التي تستهدف فقط المنشآت المدنية والهدف منها سياسي وليس عسكريًا.

الأزمة الروسية الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية روسيا أوكرانيا الدكتور عمار قناة

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