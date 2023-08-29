ضبط شخصين يديران 70 موقعًا إلكترونيًا لبث محتوى مُقرصن فى كفرالشيخ

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بـوزارة الداخلية، في ضبط شخصين بكفرالشيخ لقيامهما بإدارة مواقع إلكترونية لبث المحتوى المقرصن بالمخالفة للقانون.

بث محتوى مقرصن بكفرالشيخ

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام كل من (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمين بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) بإنشاء وإدارة 70 موقعًا إلكترونيًا، وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقومان من خلالها ببث المحتوى المقرصن (أفلام- مسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فنى وهيئات بث إذاعى محلية وأجنبية، وأنهما يستهدفان إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم حول العالم، مُحققين نسبة مشاهدة مرتفعة محققين أرباحًا طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنهما اتخذا من مسكنهما مقرًا لإدارة تلك المواقع.

موقع أفلام إلكترونية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهمين المذكورين، وبحوزتهما (2 جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية والسيرفرات -عدد من التحويلات المالية لحساب المتهمين على إحدى المنصات المالية نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة بهما - حافظة مستندات تحوى على عقود أراضٍ وسيارة- مبلغ مالى- هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى- عدد من الأفلام والمسرحيات المقرصنة المملوكة لمختلف الشركات العالمية والمحلية مُحملة على "السيرفرات" المملوكة للمتهمين والتى تتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بهما- عدد 2 بطاقة سحب مباشر على أحد البنوك - راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت).

وبمواجهة المتهمين أمام ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أقرا بأنهما مالكى ومديرى المواقع الإلكترونية وارتكابهما المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.