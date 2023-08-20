الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط أكثر من 40 ألف نسخة ملازم تعليمية بدون تصريح بالطالبية

الأمن
الأمن

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أكثر من 40 ألف نسخة ملازم تعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالجيزة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) بطباعة العديد من الملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بهم لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءاتبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تمإستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (مالك المطبعة)، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (40600 نسخة من ملازم تعليمية والأغلفة الخاصة بهم لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بالمخالفة للقانون) وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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