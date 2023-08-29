الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على مالك استوديو تسجيل صوتى فى الجيزة لإدارته دون ترخيص

متهم
متهم

ألقت أجهزة الأمن القبض على مالك استوديو تسجيل صوتي في الجيزة، لإدارته دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (استوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون تصريح من الجهات المختصة"، ومُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" بالمخالفة لأحكام القانون.

اعترافات المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مالك الاستوديو)، وبتفتيش مكونات الاستوديو تم العثور على وحدة مونتاج تحتوى على "لاب توب" – برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" – وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص" – هاتف محمول به محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية، وبمواجهته بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

أستوديو تسجيل صوتي الجيزة وزارة الداخلية حقوق الملكية الفكرية قسم شرطة الدقي

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