الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. الحكم على المتهم بقتل زوجة ابنه الحامل بالشرقية

اعدام
اعدام

تصدر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، غدًا الأربعاء، الحكم على عامل زراعي لاتهامه بقتل زوجة ابنه الحامل فى توأم داخل منزله في دائرة مركز كفر صقر.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم لفضيلة  المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه من عدمه.

يصدر الحكم  برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 17470 لسنة 2022 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 1928 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، ليوم 4 أغسطس الماضي، عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من  اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول سارة و م، 21 عامًا، مقيمة بدائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة إثر إصابتها إصابات متعددة بالرأس، مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين تعرض المجنى عليها لضربات بالرأس.

وتبين من التحريات الأولية أن والد زوجها وراء التسبب في مقتل المجني عليها، إثر التعدي عليها بالضرب بعصا خشبية (شومة)، وذلك على إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليها، حيث استغل وجود المجني عليها وحدها في الحظيرة الملحقة بالمنزل وعاجلها بعدة ضربات بالرأس أودت بحياتها، وتبين أن المجنى عليها كانت حاملًا في توأم وكان المتهم ينهرها دائمًا بالسب.

وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

محكمة جنايات الزقازيق الحكم عامل زراعي مركز كفر صقر المستشار سامي عبدالحليم غنيم

مواد متعلقة

السجن عامين لمتهم ضبط بحوزته سلاح ناري ومخدرات في مدينة نصر

المشدد 6 سنوات للمتهم بترويج هيروين في مدينة نصر

المشدد 3 سنوات لمتهم بأحداث تجمهر الظاهر

حبس 6 متهمين بنشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

"تخصصوا فى سرقة المنازل".. تجديد حبس تشكيل عصابى بالتجمع 15 يومًا

حدث ليلا| العثور علي جثة عامل مقتول في كرداسة.. وحل لغز جثة سيدة قنا

غدا.. محاكمة المتهمين بتهمة سرقة أصحاب المعاشات

المشدد 6 سنوات والغرامة لمروج مخدر الهيروين بمدينة نصر

الأكثر قراءة

ضبط 4 أشخاص بتهمة التشاجر بسبب خلافات الجيرة بمنطقة التبين

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

غدًا.. الحكم على المتهم بقتل زوجة ابنه الحامل بالشرقية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

ما الذي نريده من بريكس؟

رغم إلغاء القانون الخاضع له.. بنك تنمية الصادرات: إلغاء قانون 95 لم يؤثر على مسيرة العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟