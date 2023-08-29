رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 والحدود الدنيا للمرحلة قبل الأخيرة

يبحث العديد من الطلاب عن رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 مع قرب إعلان المرحلة الثالثة للتنسيق وأيضًا مع قرب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023، فى هذا السياق تنشر “الدستور” جميع التفاصيل عن رابط موقع تنسيق الثانوية العامه ٢٠٢٣ والمعلومات عن المرحلة الثالثة للتنسيق وموعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن نتيجة تقليل الاغتراب سوف تظهر يوم الخميس المقبل على أن تبدأ المرحلة الثالثة للتنسيق فى بداية الأسبوع المقبل، ويمكنك معرفة التفاصيل من موقع التنسيق على الرابط التالى: هنا.

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وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد أعلنت الحدود الدنيا لتنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية والتى جاءت كالتالى:

الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2023 للشعبة العلمية:

طب سوهاج 387.5

هندسة بترول وتعدين السويس 386

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب بورسعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب المنيا 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب حلوان 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5



الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2023 للشعبة الأدبية

ألسن كفر الشيخ 368

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 366.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 361

سياسة واقتصاد السويس 358

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5

إعلام القاهرة 355

ألسن عين شمس 355

سياسة واقتصاد بني سويف 354.5

ألسن الفيوم 353.5

إعلام عين شمس 351.5

ألسن بني سويف 350.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350

ألسن المنيا 349

إعلام المنوفية 349

ألسن أسوان 348

ألسن سوهاج 347.5

ألسن الأقصر 346.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 345

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345

إعلام بني سويف 345

إعلام جنوب الوادي 343

آثار دمياط 341

آثار القاهرة 340

آثار عين شمس 340

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 339.5

تربية بور سعيد 338.5

الإعاقة والتأهيل بني سويف 337

آثار الفيوم 337

آثار و لغات مطروح 336.5

آثار أسوان 335

آثار الأقصر 333.5

