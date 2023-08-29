رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 والحدود الدنيا للمرحلة قبل الأخيرة
يبحث العديد من الطلاب عن رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 مع قرب إعلان المرحلة الثالثة للتنسيق وأيضًا مع قرب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023، فى هذا السياق تنشر “الدستور” جميع التفاصيل عن رابط موقع تنسيق الثانوية العامه ٢٠٢٣ والمعلومات عن المرحلة الثالثة للتنسيق وموعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.
رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023
وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن نتيجة تقليل الاغتراب سوف تظهر يوم الخميس المقبل على أن تبدأ المرحلة الثالثة للتنسيق فى بداية الأسبوع المقبل، ويمكنك معرفة التفاصيل من موقع التنسيق على الرابط التالى: هنا.
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وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد أعلنت الحدود الدنيا لتنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية والتى جاءت كالتالى:
الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2023 للشعبة العلمية:
طب سوهاج 387.5
هندسة بترول وتعدين السويس 386
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب أسنان جنوب الوادي 380.5
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الاقصر 379
طب بورسعيد 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب المنيا 377.5
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب حلوان 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 375.5
طب أسنان المنصورة 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان المنيا 374
طب أسنان طنطا 374
طب أسنان كفر الشيخ 373.5
طب أسنان عين شمس 373.5
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسنان القاهرة 373.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5
الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2023 للشعبة الأدبية
ألسن كفر الشيخ 368
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 366.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 361
سياسة واقتصاد السويس 358
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5
إعلام القاهرة 355
ألسن عين شمس 355
سياسة واقتصاد بني سويف 354.5
ألسن الفيوم 353.5
إعلام عين شمس 351.5
ألسن بني سويف 350.5
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350
ألسن المنيا 349
إعلام المنوفية 349
ألسن أسوان 348
ألسن سوهاج 347.5
ألسن الأقصر 346.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 345
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345
إعلام بني سويف 345
إعلام جنوب الوادي 343
آثار دمياط 341
آثار القاهرة 340
آثار عين شمس 340
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 339.5
تربية بور سعيد 338.5
الإعاقة والتأهيل بني سويف 337
آثار الفيوم 337
آثار و لغات مطروح 336.5
آثار أسوان 335
آثار الأقصر 333.5