الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: زيارة البرهان لمصر تؤكد متانة العلاقات بين البلدين

البرهان والرئيس السيسى
البرهان والرئيس السيسى

قال الكاتب الصحفي أشرف أبوالهول، مدير تحرير الأهرام، إننا بالتأكيد نعرف مكانة مصر في السودان، ومكانة السودان في مصر، ويجب نذكر أن زيارة الفريق البرهان اليوم إلى مصر هي أول زيارة خارجية يقوم بها منذ شهور، وتحديدًا منذ اندلاع القتال الأخير ومحاولات التمرد التي يتعرض لها السودان.

وأضاف أبوالهول، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن البرهان جاء إلى مصر بحثًا عن الحل والدعم، وهذا يؤكد متانة العلاقات بين البلدين، والتنسيق الكامل بينهما.

ولفت مدير تحرير الأهرام إلى أن مصر عندما حدث ما حدث في السودان ومحاولات قوات الدعم السريع للاستيلاء على السلطة لم تنحاز لطرف، وإنما حازت للشرعية ووقفت مع الشعب السوداني، ووقفت مع الجيش الوطني، وعملت على تهدئة الأوضاع، ووقف إطلاق النار، واستضافت مؤتمر دول جوار السودان، وكانت مبادرة شديدة الأهمية.

إبعاد شبح الحرب الأهلية 

وأكد مدير تحرير الأهرام أن مصر وضعت النقاط فوق الحروف، وعملت على إبعاد شبح الحرب الأهلية عن السودان، واحتواء النزاع الحالي، وهذا لم يكن أول موقف لمصر مع السودان، خاصة أن البلدين بينهما علاقات تاريخية وأخوية.

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