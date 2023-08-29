محافظ أسوان: توفير اللحوم السودانية بـ 230 جنيها للكيلو بمنافذ الزراعة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ثلاجات حفظ اللحوم الخاصة بمنافذ التوزيع بمدينة أسوان للاطمئنان على جودتها، ومطابقتها لكافة المواصفات الهادفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

توفير اللحوم السودانية

وأثناء تفقده برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ أكد اللواء أشرف عطية، أنه سيتم بالتوازى مع توفير اللحوم البلدية السودانية بسعر 230 جنيها للكيلو بالمنافذ التابعة لمديرية الزراعة، والقيام بتشغيل عربة اليوم الواحد لتجوب القرى المختلفة لتوزيع اللحوم السودانية على أهالى هذه القرى.

إجراءات وصول هذه اللحوم

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه تم تكليف المسئولين بمديريات التموين والطب البيطرى والأجهزة المختصة لتسهيل إجراءات وصول هذه اللحوم عقب دخولها للمحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل، والنقل الآمن لها، لوصولها للمواطنين بالجودة المطلوبة.

وفى سياق آخر، كان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعدد من ممثلى وأهالى قروى الرمادى قبلى بمركز إدفو، وذلك ستمراراً لحرصه على رصد المطالب والاحتياجات الجماهيرية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لتلبيتها بالشكل المطلوب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب والشيوخ جابر أبو خليل وخالد العونى، علاوة على رئيس مركز ومدينة إدفو، ومديرى الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على حرص المحافظة بمختلف أجهزتها بالتنسيق المتواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ أكبر قدر من المشروعات الخدمية والتنموية التى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والمجتمعية وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين بمختلف المدن والمراكز.

وكلف المسئولين بسرعة دراسة وبحث جميع مطالب أهالى قروى الرمادى قبلى والتى تركزت بمجالات الرى، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، والبريد، بالإضافة إلى مياه الشرب والصرف الصحى، والأزهر، والصحة، والإسعاف، والحماية المدنية، والطب البيطرى.