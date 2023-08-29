الكنيسة تطلق المؤتمر التاسع للتاريخ الكنسي بعنوان "مصاعب وتحولات"

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإطلاق المؤتمر التاسع للتاريخ الكنسي “القرن الثامن.. مصاعب وتحولات” بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية، وذلك يومي الجمعة المقبل وعلى مدار يومين متواصلين.

يأتي المؤتمر تحت رعاية مركز البابا شنودة الثالث للتاريخ الكنسي بكنائس وسط القاهرة، ومعهد الدراسات القبطية ويناقش عدة موضوعات.

وكانت قد نظمت الكنيسة المؤتمر الثامن للتاريخ الكنسي العام الماضي والذي حمل عنوان “أحداث ما بعد مجمع أفسس الأول”، بحضور الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والذي عقد بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية، بالاشتراك مع مركز البابا شنوده الثالث للتاريخ الكنسي بوسط القاهرة، ومعهد الدراسات القبطية.

تفاصيل المؤتمر الثامن للتاريخ الكنسي

ناقش الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، خلال المؤتمر الثامن للتاريخ الكنسي ، “المصطلحات اللاهوتية المستخدمة في المجامع”، وأيضا حضر الأنبا مكاريوس أسقف المنيا المؤتمر وناقش خلاله موضوع “قراءة تحليلية في طومس لاون”.

وشارك في فعاليات المؤتمر الثامن عدة شخصيات عامة مسيحية من بينهم جورج نوبار عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة الكندية، مقرر المجلس المللي العام للكنيسة الأرمنية،والذي ألقى محاضرة المطران أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة، وكان عنوانها “مجمع خلقيدونية من خلال المصادر التاريخية للكنيسة الأرمنية”، وشارك الدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، بمحاضرة بعنوان “عائلتي الكنائس الخلقيدونية واللا خلقيدونية” و القس اسطفانوس مرقس بمحاضرة عن “ردود الأفعال في الشرق تجاه مجمع خلقيدونية”، كما القى القس تكلا نجيب محاضرة بعنوان “الأنبا مقار أسقف أدكو”.

وتحرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على إطلاق مؤتمر سنوي للتاريخ الكنسي ، لتعريف الشباب الأقباط بالتاريخ وأحداث الكنيسة قديماً.





