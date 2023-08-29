الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لطرق شبين الكوم والشهداء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اليوم الثلاثاء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، المهندس أحمد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والنقل وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى لأعمال الرصف بقطاع الطرق والمحاور المرورية والوقوف علي أخر المستجدات لتسريع معدلات الأداء ولتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ المنوفية يناقش تنسيق المحافظة لرصف أكبر عدد من الطرق الرئيسة المساهمة بستهيل حركة المرور

تناول اللقاء مناقشة آخر أعمال الرصف والتطوير بطريق 16 ( شبين الكوم – العراقية ) ، وأشار رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والنقل أنه من خلال التنسيق مع المحافظة لرصف  أكبر عدد من الشوارع و الطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات و تحقيق السيولة المرورية و تنشيط حركة التجارة. 

محافظ المنوفية الانتهاء من رصف طريق أشمون سنتريس

تم الانتهاء من فرد طبقة الأساس بطول طريق (شبين الكوم – العراقية) ووصولاً حتى محور الدلتا، أعقبه وضع طبقة الرصف النهائية بمسافة طولية بلغت 16 كم وجار العمل على قدم وساق لرصف باقي قطاعات الطريق خلال الأسبوع القادم، مشيراً أنه تم الانتهاء من رصف مسافة 10 كم بطريق 25 ( الشهداء – منوف ) و جاري نهو باقي أعمال الرصف و التطوير خلال الأسبوع القادم ، لافتاً أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير طريق 42 ( سنتريس – أشمون ).

محافظ المنوفية يشدد على التواجد الميدانى والمتابعة الدورية لخطة الرصف

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أننا مستمرون في رصف وتطوير أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية بشتى أرجاء المحافظة للنهوض بمستوى البنية التحتية، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف لتحقيق أعلى معدلات إنجاز لإحداث تنمية شاملة وخدمة أهالي المحافظة.

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