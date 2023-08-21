محافظ المنوفية: غلق مخبز بلدي بقويسنا وتحرير 200 محضر تمويني مخالف

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق مخبز بلدي بناحية الرمالى بمركز قويسنا لمدة شهر كعقوبة إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن وذلك بالمخالفة للتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 و37 لسنة 2020، واستمرارا للجهود المكثفة في تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تحرير 200 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز والأسواق والمحال التجارية بنطاق المحافظة.



وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن المحاضر التموينية تنوعت ما بين تحرير 91 محضر مخالفات مخابز و109 محاضر مخالفات أسواق خلال اليوم الإثنين، وتم تحرير محضر جنحة ضد صاحب مخبز بلدى بناحية مركز الباجور لقيامه بتجميع كمية قدرها 4 شكائر لإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح.

وحرر محضر جنحة ضد المدير المسئول عن محل بدال تموينى بناحية حى ميت خاقان بمركز شبين الكوم لقيامه بتجميع كمية قدرها 1 طن سكر تمويني مدعم لبيعها بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق، فيما تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة والسجائر بناحية مركز تلا والتحفظ على 200 علبة سجائر مجهولة المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى بالأسواق ، وأكد الجمال على استمرار شن الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على المنظومة والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على الصالح العام.