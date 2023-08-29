المستشار سامح عبد الحكم ينعي والد زوجة وزير شئون المجالس النيابية

نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، والد زوجة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والذي وافته المنية أمس مساء الاثنين .

وقال المستشار سامح عبد الحكم "بخالص العزاء وصادق المواساة، أنعى والأسرة وفاة والد زوجة المستشار، علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية راجيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سيادته وكل ذويه من الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".