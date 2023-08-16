الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المستشار سامح عبدالحكم يهنئ رئيس النيابة الإدارية بتوليه منصبه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المستشار سامح عبدالحكم رئيس الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بوادي النطرون. 

كما وجه المستشار سامح عبدالحكم لرئيس النيابة الإدارية، التهنئة بتوليه منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وخلال اللقاء، أكد المستشار سامح عبدالحكم، تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، مشيدًا بدورها في مكافحة أوجه الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن تتبع وفحص الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الإدارية بالدولة.

وأعرب عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار حافظ عباس في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية مستقلة تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.

الأكثر قراءة

ماذا فعل الرئيس السيسى فى السلوم؟ (إنفوجراف)

بيان لـ"تضامن المنوفية" حول تعاطى “نساء الكوادى” المخدرات يغضب الأهالى.. وبرلمانى: لن نسكت

المستشار سامح عبدالحكم يهنئ رئيس النيابة الإدارية بتوليه منصبه

رئيس جامعة المنصورة يكرم الفريق البحثى مكتشف حفرية "توت سيتس" ملك الحيتان

رئيس عمد ومشايخ مطروح: الرئيس السيسى مُلم بجميع مشاكل أبناء المحافظة

أشرف رشاد: الدولة المصرية تصنع تاريخًا جديدًا يليق بجمهوريتها الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس