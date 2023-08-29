الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: صرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق اللواء إبراهيم  أبو ليمون محافظ المنوفية على طلب معلمة بمدرسة اللواء مصطفى الصباحي بعزبة كرم بقويسنا، تلتمس نقلها إلى مدرسة الشهيد محمد كامل عبد العزيز بقويسنا البلد، وذلك مراعاة لظروف نجلها الصحية المقيد بالمدرسة والذى يعانى من مرض ضمور العضلات “دوشين”.

كما أمر المحافظ بصرف كرسي متحرك لمساعدته على ممارسة حياته اليومية بسهولة.

وأعرب الطفل عن سعادته البالغة بقدرته على الحركة من خلال الكرسي المتحرك موجها الشكر لمحافظ المنوفية لحرصه على إدخال البهجة إلى قلبه.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات. 

محافظ المنوفية يأمر ببحث إمكانية إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الدبابة

كما أمر المحافظ بصرف مساعدات  مالية  لعدد من الحالات الإنسانية مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية والمعيشية الصعبة وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أبناء المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، ووجه المحافظ إدارة المجالس بدراسة طلب إحدى الجمعيات الخيرية بقرية الدبايبة  ببركة السبع تلتمس الموافقة على تخصيص قطعة أرض " تبرع " لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي لخدمة أبناء القرية، والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطنة تتضرر من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وتوجيه للوحدات المحلية بخلق قنوات اتصال مع المواطنين

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات  بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية  للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم  فى إطار اللوائح والقوانين.

محافظة المنوفية مساعدات مالية لمرضى ضمور العضلات كرسي متحرك بناء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الدبابة

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