الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مديرية إسكان المنوفية تقرر إخلاء عمارة وإصدار قرار إزالة فورى لها بمساكن تلا

العمارة رقم15
العمارة رقم15

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بـمحافظة المنوفية، قرارا بإخلاء فوري لعمارة تابعة لمديرية الإسكان، بالمشروع الإسكان الاقتصادي والاجتماعي، لخطورتها على حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التنفيذ.

وأوضح بسيوني عيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، أن اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، قد وجه مجلس مدينة تلا، بمتابعة الأعمال التي تجريها اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالمجلس ومديرية الإسكان، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

موافقة لجنة الإدارة الهندسية والإسكان على إخلاء عمارة رقم 15 وقطع المرافق عنها 

وقاد بسيوني عيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، يرافقه محمد نجم نائب رئيس المركز والمدينة، اللجنة المكونة من الإدارة الهندسية ومختصين من مديرية الإسكان والإيرادات ولجنة المنشآت، لمعاينة عمارات الإسكان الاقتصادي والاجتماعي بتلا، وقررت اللجنة إصدار قرار فوري لإخلاء العمارة رقم 15 وقطع المرافق، حيث استصدار قرار إزالة فورية لكونها تشكل خطورة على حياة المواطنين.

محافظ المنوفية يتابع أعمال الخطة الاستثمارية الجديدة 

وعلى صعيد آخر منفصل قام  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  بالتشديد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن  بالمتابعة  الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات  المدرجة  بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023 /2024، وخصوصا الاهتمام بأعمال الرصف الجاري تنفيذها بقطاع الطرق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، كما وجه ببذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة للمشروعات بالخطة الجديدة والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة.

ومن هذا المنطلق، تابع محافظ المنوفية بدء أعمال الرصف والتطوير بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد بشارع بورسعيد بنطاق مدينة الباجور، حيث جاري العمل على تطوير ورفع كفاءة ثلاثة محاور رئيسية بنطاق المدينة وهم (تطوير وتوسعة شارع بورسعيد، وشارع الجيش بطول 1600م، وشارع المسرب بطول 650 م)، وشدد المحافظ على التواجد الميداني بالشارع، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نسب إنجاز مرتفعة تحقيقا للصالح العام.

فيما تمت متابعة أعمال التطوير بمساكن سوق الحديد بمركز ومدينة تلا، حيث جار أعمال قطع الفرمة تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف المتكاملة من إنشاء البلدورات والأرصفة الجانبية وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحي.

وفي مركز ومدينة منوف، تابع المحافظ أعمال قطع الفرمة بشارع الهندسة ومتفرعاته بعزبة المحطة؛ تمهيدًا لتركيب بلاط الإنترلوك. 

بإخلاء فوري لعمارة تابعة لمديرية الإسكان المشروع الإسكان الاقتصادي والاجتماعي إزالة فورية لكونها تشكل خطورة على حياة المواطنين بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023 2024 محافظة المنوفية

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