حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 17 سفينة بينما غادر 9 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة ( UNI - K ) والتي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 101 متر وعرضها 18 مترا القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ6864 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

‏حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18634 طن تشمل 4500 طن علف بنجر و3276 طن رمل و5409 أطنان يوريا و5449 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23980 طن تشمل 4825 طن خردة و495 طن زيت طعام و930 طن أبلاكاش و2205 أطنان حديد و9860 طن ذرة و3639 طن قمح و2026 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 742 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 227 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4450 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91635 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191412 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3786 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى و طنطا ، و عدد 2 وحدة نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 553 طن ) من القمح متجهه إلى امبابه ، بعد انتهائهم من تفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 525 طن ) أسمنت معبأ أبيض و شحنة تقدر بحوالي ( 13 طن ) قواعد خشبية قادمة من محافظة المنيا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4888 شاحنة.