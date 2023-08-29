"مات فى إيدى".. القصة الكاملة لتعذيب سائق ابنه بأوسيم

“كنت بأدبه ومات في أيدي”.. مأساة تعرض لها طفل على يد والده الذي علقه في سقف المروحة لتأديبه على هروبه من البيت وسرقة أموال أقاربه حتى ردت النيابة العامة حقه وأحالت الأب المتهم إلىمحكمة جنايات الجيزة؛ لنظر محاكمته.

أقوال الأب المتهم

“كان بيسيب البيت ويهرب وكل شوية يكرر فعلته”.. اعترافات تفصيلية أدلى بها الأب المتهم في حالة من الندم والحسرة على فقدان ابنه وفلذة كبده الذي كان يريد تقويم سلوكه من سوء الأخلاق حتى يصبح ذرية صالحة ولكن الأمر تحول لكارثة عندما مات في يده بسبب كثرة جرعات الضرب والتعذيب التي تلقاها الطفل.

قال المتهم رمضان كريم، 30 سنة، سائق توك توك، إن ابنه يوسف دائمًا يفتعل له المشاكل وحدثت مشادات ومشاجرات بينهما كثيرًا بسبب سوء أخلاقه وكانت آخر مصائبه هو أخذ فلوس من زوجة عمه لشراء متطلبات لها وذهب بها إلى منزل جدته في القليوبية هاربًا من البيت، مؤكدً أن طفله شقي ودائمًا يفضحه بين عائلته والجيران على الرغم من أنه طالب متفوق وذكي في دراسته ولكنه أحتار في تأديبه.

المتهم يتهرب من جريمته والقسم يكشف أمره

وجاء في أوراق تحقيقات النيابة في القضية رقم 845 لسنة 2023 لسنة 2023 إداري أوسيم، أن سائق توك توك، 30 سنة، قتل طفله تعذيبًا عقب تعليقه في السقف بدلًا من المروحة عقب تقييده وتوثيقه بإيشارب والداته وتعدى عليه بالضرب بـ"سير" حتى توفى الولد في يده ولفظ أنفاسه الأخيرة.

كما تبين أن المتهم عقب وفاة ابنه حاول التهرب من جريمته بطلب تصريح دفن من طبيب ولكن الطبيب رفض وطلب منه التوجه إلى قسم الشرطة.

بلاغ قسم شرطة أوسيم

وتبين أن قسم شرطة أوسيم تلقى بلاغًا من رضوان غريب إبراهيم، 32 سنة، موظف، عن وفاة نجل شقيقه الطفل يوسف رمضان، 11 سنة طالب بالصف الخامس الابتدائي.

وأن المتهم 30 سنة، سائق توك توك، وأنه جرد نجله من ملابسه وتعدى عليه بالضرب، بسبب أخذه أموال من زوجة عمه واللعب به في محل ألعاب إلكترونية وتغيبه عن المنزل، وبمجرد عودته تعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ، وتم التحفظ على جثة الطفل يوسف عارية ومليئة بالإصابات والكدمات، وتم اقتياد المتهم، وعرضه على النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.