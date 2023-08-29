وكيل تعليم شمال سيناء يتابع سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م.

وأدى الطلاب الامتحانات في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وبلغ زمن الإجابة 3 ساعات، وفي مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لشعبة الرياضيات وبلغ زمن الإجابة ساعتان، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبه الأدبية، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبه الأدبية.

وتابع وكيل الوزارة تليفونياً بمركز توزيع الأسئلة وكراسات الإجابة، للتأكد من وصول صناديق الأسئلة من المراكز الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث ( العريش - بئرالعبد - الشيخ زويد) إلى مقر اللجان الامتحانية.

وفي السياق نفسه فقد سارت أجواء الامتحانات بشكل جيد ومنضبط، ودون حدوث أي مشكلات أو عوائق من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، مع تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، بالقرار "٣٤" لسنة ٢٠١٨ م بشأن تنظيم أحوال الامتحان والحرمان فيه ،والقانون رقم "٢٠٥" لسنة ٢٠٢٠ م بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ، وتسير الامتحانات سيراً طبيعياً.

وفي سياق آخر، كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء ، شلبي محمد السيد شلبي لبلوغه السن القانوني للتقاعد، وقد أشاد بعمل الزميل المحتفى به واتقانه وتفانيه فى عمله ،فى كافة الوظائف التى عمل فيها من تسلمه للعمل حتى الآن ، وقدم الشكر والتقدير له لمجهوداته التى بذلها فى ارتقاء وازدهار العمل.