الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يتابع سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

الاجتماع
الاجتماع

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م. 

وأدى الطلاب الامتحانات في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وبلغ زمن الإجابة 3 ساعات، وفي مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لشعبة الرياضيات وبلغ زمن الإجابة ساعتان، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبه الأدبية، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبه الأدبية.

وتابع وكيل الوزارة تليفونياً بمركز توزيع الأسئلة وكراسات الإجابة، للتأكد من وصول صناديق الأسئلة من المراكز الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث ( العريش - بئرالعبد - الشيخ زويد) إلى مقر اللجان الامتحانية.

وفي السياق نفسه فقد سارت أجواء الامتحانات بشكل جيد ومنضبط، ودون حدوث أي مشكلات أو عوائق من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، مع تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، بالقرار "٣٤" لسنة ٢٠١٨ م بشأن تنظيم أحوال الامتحان والحرمان فيه ،والقانون رقم "٢٠٥" لسنة ٢٠٢٠ م بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ، وتسير الامتحانات سيراً طبيعياً.

وفي سياق آخر، كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء ، شلبي محمد السيد شلبي لبلوغه السن القانوني للتقاعد، وقد أشاد بعمل الزميل المحتفى به واتقانه وتفانيه فى عمله ،فى كافة الوظائف التى عمل فيها من تسلمه للعمل حتى الآن ،  وقدم الشكر والتقدير له لمجهوداته التى بذلها فى ارتقاء وازدهار العمل.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى محافظة شمال سيناء مادة الأحياء لشعبة العلوم مادة الرياضيات التطبيقية العريش

مواد متعلقة

الدمرداش: افتتاح مركز إبداع مصر الرقمي بجامعة العريش أكتوبر المقبل

رئيس مدينة العريش يتفقد أعمال اختيار مواقف السيارات الملاكى (صور)

محافظ شمال سيناء يوافق على 3 توصيات لحل مشكلات المياه بمدينة العريش

شمال سيناء: وحدة السكان تعقد ندوة لرصد المشكلات وتفشي ظاهرة الطلاق بالعريش

محافظ شمال سيناء يشيد بدور الأزهر فى محاربة الأفكار المتطرفة

الأكثر قراءة

"شيطانة" فى منزل بالقاهرة الجديدة.. قابلت الإحسان بالقتل وسرقة ذهب بـ300 ألف جنيه

"فى صفقة تغيير دولارات".. 8 يسرقون ملايين جنيه من تاجر فى أكتوبر

جنايات شبين الكوم تنظر محاكمة المتهمين بقتل كهربائي دافع عن زوجته

أبرزها صحة العظام والحماية من السرطان.. فوائد مذهلة للباذنجان

5 مصابين في حادثي تصادم على طريق "مصر - إسكندرية" والصحراوي الغربي

تصدير 5000 طن دقيق وتداول 18 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب