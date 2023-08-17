الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شمال سيناء: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية

محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء

أعلنت الأمانة العامة لمحافظة شمال سيناء، عن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2022 /2023، وذلك بواقع 1% لأبناء محافظة شمال سيناء.

وأكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم التحرك في اتجاه تخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات لأبناء شمال سيناء خريجي الثانوية العامة والأزهرية هذا العام، والتي تأتي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

حيث وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 1% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2022/ 2023، بمحافظة شمال سيناء، بشرط أن يكون الطالب من أبناء المحافظة، وحاصلاً على الشهادتين الثانوية والإعدادية من مدارس المحافظة.

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