الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإسكان: الانتهاء من تطوير طريق الحوفى بـ6 أكتوبر

الإسكان
الإسكان

أكد المهندس عادل النجار، رئيس  جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير طريق الحوفي (طريق النادي سابقا) الذي يفصل بين نادي 6 أكتوبر والحي السابع، ويربط بين المحور المركزي الموازي ومحور جمال عبدالناصر.

وقال "النجار" إنه تم توسعة طريق الحوفي من خلال إضافة انتظار مواز بالطريق، بالإضافة لرفع ساحات الانتظار الجانبية لتنظيم انتظار السيارات، وتجهيز مسار للدراجات ضمن الخطة الشاملة لمسارات الدراجات بطرق المدينة ومحاورها.

الإسكان: الانتهاء من أعمال الإنارة وصيانة واستبدال الأعمدة

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الإنارة التي شملت صيانة واستبدال الأعمدة، وكذا أعمال التشجير من أشجار ونخيل ومغطيات تربة بنظام الري الحديث؛ لتحسين الصورة البصرية، مؤكداً اهتمام جهاز مدينة 6 أكتوبر بالأرصفة المستخدمة للمشاة ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم الاهتمام بعناصر التخطيط الأرضي وخطوط عبور المشاة ومسارات الدراجات واللوحات التحذيرية والإرشادية التي من شأنها تنظيم حركة المركبات والمشاة على حد سواء.

الإسكان: طرح أماكن لانتظار السيارات بالمدينة بمقابل الانتفاع

وفي سياق متصل، طرح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أماكن لانتظار المركبات بمقابل الانتفاع بمساحات مختلفة بكل من (الحي الخامس- الحي السادس- الحي السابع- الحي الثامن- الحي العاشر- الحي الحادي عشر) بهدف القضاء على أماكن الانتظار العشوائية، وذلك وفقاً لعدة شروط، على أن يستمر استقبال طلبات التقديم حتى 7/9/2023.

وكان قد أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازا تنمية "القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي- ملوي الجديدة"، مؤكداً ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة. 

الاسكان مدينة ٦ أكتوبر الانتهاء من تطوير طريق الحوفي بمدينة ٦ أكتوبر أعمال تطوير طريق الحوفي

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