الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإسكان: بيع 10 محلات تجارية بالحى الـ13 بالشيخ زايد فى مزاد علنى

الإسكان
الإسكان

صرح المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه تم عقد جلسة مزاد علني أسفرت عن بيع 10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (١٢ م2: ٥٠م2 ) بالحي الـ13 بأنشطة مختلفة، وذلك بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن المزاد القادم قريباً طبقاً لاحتياجات السكان وخطة جهاز المدينة لتوفير جميع الخدمات بالمشروعات تباعًا.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أن المزاد خضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وإقامة الأسواق والمحال التجارية بالمناطق والأحياء السكنية، وأن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظراً لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات وتوفير المحال التجارية لتنوع الأنشطة.

في سياق متصل، أكد المهندس أحمد مصطفى، أنه أعطى تعليمات لإدارة الزراعة فى الجهاز بتكثيف أعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء تحت إشراف المهندس أسامة فكري، نائب رئيس الجهاز، ومسئولي إدارة الزراعة بالجهاز، وكذا رفع مخلفات الزراعة بالإضافة لأعمال تقليم الأشجار بكل الأحياء.

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