تداول صور أسئلة امتحان الأحياء والفلسفة والاستاتيكا عبر صفحات السوشيال ميديا

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور أسئلة امتحان مادة "الأحياء"، وامتحان مادة "الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، ومادة "الفلسفة والمنطق".

وزعمت صفحات الغش الإلكتروني أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان الامتحانية، حيث يؤدى طلاب شعبة العلمية (علوم)، اليوم، امتحان الدور الثانى في مادة "الأحياء"، كما بدأ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)"، كما بدأ طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق".

من جانبها، تقوم غرفة العمليات المركزية، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بتتبع مصدر الصور المتداولة للتأكد من أنها نفس الامتحان الذي يؤدية الطلاب حاليًا داخل اللجان، للوصول للمتسبب فى تصويرها ومعاقبته قانونيًا.

انطلاق العام الدراسي الجديد 30 سبتمبر المقبل

على صعيد آخر، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق العام الدراسي الجديد في كل المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة على مستوى الجمهورية لطلاب كل المراحل التعليمية المختلفة، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرتها وزراة التربية والتعليم، حيث يستمر الفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 5 يناير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

بينما تنطلق امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم 9 يناير، وتستمر حتى يوم 26 يناير 2024، فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وامتحانات الدبلومات الفنية السبت الموافق 1 يونيو 2024 وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، وتبدأ إجازة نصف العام وفقًا للخريطة الزمنية للعام المقبل يوم السبت الموافق 27 يناير وتنتهي يوم 8 فبراير 2024 لمدة 15 يومًا.



