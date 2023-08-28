الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول صور أسئلة امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس عبر صفحات السوشيال ميديا

طلاب
طلاب

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور أسئلة امتحان مادة "الجيولوجيا، والعلوم البيئية"، وامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، وامتحان مادة "علم النفس والاجتماع".

وزعمت صفحات الغش الإلكتروني أنها نفس الامتحانات التي يؤديها الطلاب حاليًا داخل اللجان الامتحانية، حيث يؤدي الآن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثانى في مادة "الجيولوجيا، والعلوم البيئية"، وطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان مادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)"، وطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "علم النفس والاجتماع"، فى تاسع أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

 

"غرفة العلميات" تتبع صور امتحانات الثانوية العامة المتداولة على السوشيال ميديا 

من جانبها، تقوم غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم بتتبع مصدر الصور المتداولة للتأكد أنها نفس الامتحانات التي يؤديها الطلاب حاليًا داخل اللجان، للوصول للمتسبب فى تصويرها ومعاقبته قانونيًا.

 

انطلاق العام الدراسي الجديد 30 سبتمبر المقبل 

 

على صعيد آخر، ينطلق العام الدراسي الجديد في كل المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة على مستوى الجمهورية لطلاب كل المراحل التعليمية المختلفة، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، حيث يستمر الفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 5 يناير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

بينما تنطلق امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم 9 يناير، وتستمر حتى يوم 26 يناير 2024، فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وامتحانات الدبلومات الفنية السبت الموافق 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، وتبدأ إجازة نصف العام وفقًا للخريطة الزمنية للعام المقبل يوم السبت الموافق 27 يناير وتنتهي يوم 8 فبراير 2024 لمدة 15 يومًا.

امتحانات الثانوية العامة انطلاق العام الدراسي الجديد الجيولوجيا والعلوم البيئية التفاضل والتكامل امتحان الدور الثاني علم النفس والاجتماع

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