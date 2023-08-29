فايننشال تايمز: تقارير أرباح الشركات تكشف عن مدى التباطؤ الاقتصادى بالصين

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن تقارير أرباح الشركات تكشف عن مدى التباطؤ الاقتصادي في الصين، وسط توقعات متشائمة لدى الشركات المرتبطة بالقطاعات العقارية والمالية.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أنه من المتوقع أن تسجل تقارير أرباح الشركات أداءً ضعيفًا، ومن المتوقع أن تخفض الشركات توقعاتها، خاصة في القطاعات ذات التعرض الكبير لصناعة العقارات المتعثرة.

أزمة في السيولة بين مطوري العقارات

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تحدث فيه أزمة السيولة بين مطوري العقارات والتمويل الهش للحكومة المحلية إلى تفاقم شكوك المستثمرين في أن بكين ستقدم حوافز كافية لإعادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى المسار الصحيح.

وقال التقرير: ستوفر الأرباح أيضًا نقاط بيانات حيوية للأسواق العالمية، حيث يتعرض نشر الصين للإحصاءات الاقتصادية لمزيد من التدقيق بعد قرار بكين هذا الشهر بوقف إصدار بيانات حول البطالة بين الشباب.

وقال كينجر لاو، كبير استراتيجيّ الأسهم الصينية في بنك جولدمان ساكس، الذي خفض مؤخرًا توقعاته للعام بأكمله لنمو أرباح السهم إنه “في الأسبوع المقبل، من المرجح أن نشهد أرقامًا أقل تشجيعًا من الصين من حيث النتائج، 11% من 14%”.

وأضاف لاو: “في الأساس، نشعر بثقة كبيرة في أن الأمور ستصبح أكثر صعوبة بالنسبة للقطاعين المالي والعقاري دون استجابة سياسية أكبر، ولا يزال هذا هو المتغير الرئيسي الذي يدفع عائدات سوق الأسهم إلى حد كبير”.

ويأتي موسم الأرباح في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تعزيز ثقة المستثمرين في سوق الأسهم المتخلفة في البلاد، حيث خفضت السلطات الصينية الأحد الماضي رسوم الدمغة المفروضة على معاملات الأسهم إلى النصف إلى 0.05 في المائة، وتعهدت بإبطاء وتيرة الطروحات العامة الأولية في شنجهاي وشنتشن، الأمر الذي يمكن أن يستنزف السيولة من السوق الأوسع ويؤثر على أسعار الأسهم.