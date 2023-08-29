الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفاجأة.. اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع جو جوميز مدافع ليفربول الإنجليزي

جو جوميز
جو جوميز

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن نادي اتحاد جدة السعودي يستهدف التعاقد مع جو جوميز مدافع ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستهدف الاتحاد تدعيم خط الدفاع خلال الصيف الحالي، لتعويض إصابة المحترف المصري أحمد حجازي.

ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أكد خلالها أن اتحاد جدة لديه قائمة مختصرة من المدافعين لتدعيم ذلك الخط، حيث أن جو جوميز مدافع ليفربول يحتل مرتبة عالية جدًا في تلك القائمة.

txt

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدوري روشن للمحترفين

txt

150 مليون يورو.. عرض قياسى جديد من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

وأوضح رومانو أن الاتحاد يحب جوميز كلاعب متعدد الاستخدامات يمكنه اللعب في أي مكان في الخط الخلفي.

وأشار فابريزيو إلى أن ليفربول يصر على أنه لا ينوي بيع لاعبين مهمين في الأيام الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب اتحاد جدة في التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن النادي يُصر على أن اللاعب ليس للبيع.

الاتحاد فابريزيو رومانو جو جوميز اتحاد جدة جوميز

الأكثر قراءة

مصدر مطلع لـ أ ش أ: السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها في زامبيا بشأن المصريين المحتجزين بها

حقيقة اعتداء ضباط أمن الفيوم على سيدة أثناء ضبط نجلها

"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

مفاجأة.. اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع جو جوميز مدافع ليفربول الإنجليزي

خالد عكاشة لـ«الشاهد»: ضحايا هجوم جمعة الغضب برفح تخطوا الـ60 قتيلًا

آخر تطورات الوضع في فلوريدا عقب اصطدام طائرة انقاذ بمبنى سكنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب