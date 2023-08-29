مفاجأة.. اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع جو جوميز مدافع ليفربول الإنجليزي

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن نادي اتحاد جدة السعودي يستهدف التعاقد مع جو جوميز مدافع ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستهدف الاتحاد تدعيم خط الدفاع خلال الصيف الحالي، لتعويض إصابة المحترف المصري أحمد حجازي.

ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أكد خلالها أن اتحاد جدة لديه قائمة مختصرة من المدافعين لتدعيم ذلك الخط، حيث أن جو جوميز مدافع ليفربول يحتل مرتبة عالية جدًا في تلك القائمة.

وأوضح رومانو أن الاتحاد يحب جوميز كلاعب متعدد الاستخدامات يمكنه اللعب في أي مكان في الخط الخلفي.

وأشار فابريزيو إلى أن ليفربول يصر على أنه لا ينوي بيع لاعبين مهمين في الأيام الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب اتحاد جدة في التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن النادي يُصر على أن اللاعب ليس للبيع.