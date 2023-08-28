الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

اتحاد جدة
اتحاد جدة

واصل فريق اتحاد جدة السعودي، رحلة الدفاع عن لقبه، بالفوز على نظيره الوحدة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بـدوري روشن للمحترفين.

ثلاثية اتحاد جدة تقوده للحفاظ على قمة دوري روشن للمحترفين

وافتتح ثلاثية "النمور"، رومارينهو، في الدقيقة الـ63، من تسديدة قوية أمام منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ67، يضيف جوتا، ثاني أهداف اتحاد جدة.

ومع الدقيقة الـ73، يضيف إيجور كوروتادو، ثالث أهداف النمور.

وبهذه النتيجة حافظ اتحاد جدة على قمة دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 12 نقطة، حيث استطاع تحقيق الفوز على مدار الجولات الثلاثة الماضية. 

وكان نادي اتحاد جدة، توج بلقب النسخة الماضية من دوري روشن للمحترفين، برصيد 72 نقطة، جمعها من 22 فوز و6 تعادلات، وهزيمتين.

وشهدت المباراة، غياب الثنائي المصري المحترف عن فريق اتحاد جدة طارق حامد، لأسباب فنية وزميله أحمد حجازي، وذلك بسبب إصابته بالرباط الصيلبي.

واقترب لاعب خط وسط نادي الزمالك السابق، والمنتخب الوطني الأول طارق حامد، من الرحيل عن صفوف اتحاد جدة، الفترة المقبلة.

بنزيما يتعرض للإصابة 

كما شهدت المباراة أيضا، خروج الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، من اللقاء، بسبب الإصابة.

حيث تعرض المهاجم الفرنسي لإصابة عضلية في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، وخرج على أثرها متأثرًا بالإصابة، وتم استبدله بالبرتغالي جوتا، الذي سجل هدفا من ثلاثية النمور.

وانضم بنزيما، لاتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023، قادما من نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك لمدة 3 مواسم.

وكان اتحاد جدة بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مارسيلو جورهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود.

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - إيجور كورنادو.

خط الهجوم: رومارينيو - عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيما.

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