خالد عكاشة يكشف لـ"الشاهد" الدور المهم الذى لعبته القوات المسلحة يوم جمعة الغضب

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القوات المسلحة يوم جمعة الغضب كانت متفرغة لحماية الدولة المصرية والمواقع الاستراتيجية من تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس فحركة الملاحة كانت منضبطة ولم تتوقف، والنور والمياه لم يتم قطعمها والتموين لم يختل.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يوجد قدر من الفوضى وناس تقول إنهم يقومون بثورة على النظام، ولكن القوات المسلحة اتخذت قرارًا استراتيجيًا بحماية الدولة من أي هزة عنيفة يكفيها الفوضى وكنا مازلنا في اليوم الأول.

وتابع أن هذه المجموعات التي اقتحمت السجون وصلت بسيارات ربع نقل وتم عمليات التهريب من السجون، وكان لها ناس متخصصين وجرى الاتفاق معهم مسبقًا لاقتحام السجون وظهر ذلك في تحقيقات اقتحام السجون.

تفاصيل البرنامج

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.