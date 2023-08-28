الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إسلام الكتاتنى: الإخوان دائمًا كانوا يرسمون صورة المظلومية و30 يونيو فضحت كذبهم

إسلام الكتاتني
إسلام الكتاتني

قال إسلام الكتاتني، خبير حركات الإسلام السياسي، إن فكرة الكذب لدى الإخوان لأنهم ليسوا على يقين أنهم على الحق، مشيرًا إلى أنه عندما يكون الإنسان على حق يكون شفافًا.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، فكرة أن يكون للإخوان خطابين خطاب مع العامة وأخر مع الجماعة، كما أنهم ليس واضحين على طول الخط مما يسبب نوعًا من البلبة واعتادوا الكذب.

وتابع، أن الإخوان دائمًا كانوا يرسمون  صورة المظلومية ومن محاسن 30 يونيو أن أعدنا قراءة التاريخ، ورأينا رواية مثل حادث المنشية في 1954، والتي صورها الإخوان أن اغتيال جمال عبدالناصر كان تمثيلية، وكذلك مظلومية رابعة، فهم يحاولون طوال الوقت ممارسة نوع من الإرهاب الفكري لتظل روايتهم السائدة. 

 اكتفشنا أننا كان مضحوك علينا

وأشار إلى أنه عندما أعدنا قراءة الترريخ اكتفشنا أننا كان مضحوك علينا،  بالإضافة إلى أن الإخوان لا يوجد لديهم فكرة الوطن وبالتالي من السهولة عليهم التعامل مع المحتل لأنه لا يوجد لديهم استعداد للتضحية من أجل الوطن، ورأينا ذلك في أشياء كثيرة تصبغ الجماعة صبغة الخيانة، مؤكدًا أنه من أهم الكذبات أنها ربانية وتنتصر للإسلام واكتشفنا زيف هذه الشعارات.

سلام الكتاتني الإخوان صورة المظلومية يونيو فكرة الوطن صبغة الخيانة

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