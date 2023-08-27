الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال شقرة لـ"الشاهد": الإخوان فى 2011 افتخروا بمحاولة اغتيال عبدالناصر بالمنشية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وجمال شقرة

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن حادث المنشية قالوا إنه كان مناورة من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أن مذكرات حسن العشماوي، حكى فيها أن عبدالناصر  كان يؤمن الثورة وييني السجون وهم يقررون اغتياله.

وأضاف "شقرة"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما تقرأ روايات الإخوان عن حادثة المنشية تجد أنها يقولون عنها إنها تمثيلية ويجعلوك تسمع خطاب عبدالناصر، وأن لديه الجرأة أن يتعرض للرصاص، وأن الأمريكان قالوا له إن الشعب سيحبه جدًا بعد ذلك.

الاعترافات المبكرة للإخوان عن اغتيال "عبدالناصر"

وتابع، أن الاعترافات المبكرة كانت في كتاب لحسن الهضيبي، قال إن 1965عبدالناصر، قبض على الجميع وعندما وقفوا في الطابور تنظيم 1954 و 1965 فأحدهم قال لهم كان "لازم تحاولوا والدولة قوية"،  فقالوا لهم "انتوا عملتوها في 54 والرصاصات طاشت"، مؤكدًا أن الإخوان  في 2011 افتخروا بمحاولة اغتيال عبدالناصر بالمنشية.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

جمال شقرة حادث المنشية الإخوان محاولة اغتيال عبدالناصر المنشية لأمريكان مذكرات حسن العشماوي

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