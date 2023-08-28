هشام عباس يشعل حماس الجمهور بأغنية السهر والانبساط (صور)

أشعل الفنان هشام عباس، أثناء وجوده على مسرح المحكي، بقلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في نسخته الـ31، وملأت الزغاريد المكان من حوله.

ووقف الجمهور يرقص على أنغام موسيقى أغنية على السهر والأنبساط، وسط حالة من البهجة والسرور والسعادة أشعلت المكان، وتفاعل الجمهور بقوة، ما بين الزغاريد والرقص والتصفيق الحار.

الأغنية من كلمات أكرم حسني وألحان أكرم حسني ومصطفى العسال، وهي من توزيع أحمد وحيد الكينج.

وكلمات الأغنية بالكامل كالتالي:

"السهر والانبساط .. الطبلة صوت الصاجات.. جوز ولوز ومكسرات بيخلوا القلب يرقص الهيصة والاحتفال.. والبنات حلوين جُمال.. في دلع وفي دلال ما تيلا بينا نرقص السهر والانبساط.. الطبلة وصوت الصاجات.. جوز ولوز ومكسرات بيخلوا القلب يرقص الهيصة والاحتفال.. والبنات حلوين جُمال.. في دلع وفي دلال ما تيلا بينا نرقص اصل القضية .. في العنيين.. وخدودها ديا مجرمين علشان تمسكهم محتاجين جين جين.. جني اه يا مفترية .. في الجمال .. وعيون شقية .. ولا العيال في الحتة ديه تروحي فين فين فين .. ما أنا في الغرام.. واخد مؤبد .. بس الحكم مش مؤكد وإنت مصر بردو تع تع تع تعند هاستأنف واطعن .. شوفللي حل .. وقلبي قطعا مش أقل من المقام طب قولي ليه ليه ليه تبعد ما هو في سهر وفي انبساط .. ع الطبلة وصوت الصاجات .. جوز ولوز ومكسرات بيخلوا القلب يرقص الهيصة والاحتفال.. والبنات حلوين جُمال .. في الدلع وفي الدلال ما تيلا بينا نرقص ما هو في سهر وفي انبساط.. ع الطبلة وصوت الصاجات.. جوز و لوز ومكسرات الهيصة والاحتفال .. والبنات حلوين جُمال .. في الدلع وفي الدلال ما هو في سهر وفي انبساط.. ع الطبلة وصوت الصاجات .. جوز و لوز ومكسرات الهيصة والاحتفال .. والبنات حلوين جُمال.. في الدلع وفي الدلال".

جمهور القلعة

جمهور القلعة

جمهور القلعة

جمهور القلعة

جمهور القلعة

جمهور القلعة