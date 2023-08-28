الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هشام عباس يشعل حماس الجمهور بأغنية السهر والانبساط (صور)

جمهور القلعة
جمهور القلعة

أشعل الفنان هشام عباس، أثناء وجوده على مسرح المحكي، بقلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في نسخته الـ31، وملأت الزغاريد المكان من حوله.

ووقف الجمهور يرقص على أنغام موسيقى أغنية على السهر والأنبساط، وسط حالة من البهجة والسرور والسعادة أشعلت المكان، وتفاعل الجمهور بقوة، ما بين الزغاريد والرقص والتصفيق الحار.

الأغنية من كلمات أكرم حسني وألحان أكرم حسني ومصطفى العسال، وهي من توزيع أحمد وحيد الكينج.

وكلمات الأغنية بالكامل كالتالي:

"السهر والانبساط .. الطبلة  صوت الصاجات.. جوز ولوز ومكسرات بيخلوا القلب يرقص الهيصة والاحتفال.. والبنات حلوين جُمال.. في دلع وفي دلال ما تيلا بينا نرقص السهر والانبساط.. الطبلة وصوت الصاجات.. جوز ولوز ومكسرات بيخلوا القلب يرقص الهيصة والاحتفال.. والبنات حلوين جُمال.. في دلع وفي دلال ما تيلا بينا نرقص اصل القضية .. في العنيين.. وخدودها ديا مجرمين علشان تمسكهم محتاجين جين جين.. جني اه يا مفترية .. في الجمال .. وعيون شقية .. ولا العيال في الحتة ديه تروحي فين فين فين .. ما أنا في الغرام.. واخد مؤبد .. بس الحكم مش مؤكد وإنت مصر بردو تع تع تع تعند هاستأنف واطعن .. شوفللي حل .. وقلبي قطعا مش أقل من المقام طب قولي ليه ليه ليه تبعد ما هو في سهر وفي انبساط .. ع الطبلة وصوت الصاجات .. جوز ولوز ومكسرات بيخلوا القلب يرقص الهيصة والاحتفال.. والبنات حلوين جُمال .. في الدلع وفي الدلال ما تيلا بينا نرقص ما هو في سهر وفي انبساط.. ع الطبلة وصوت الصاجات.. جوز و لوز ومكسرات الهيصة والاحتفال .. والبنات حلوين جُمال .. في الدلع وفي الدلال ما هو في سهر وفي انبساط.. ع الطبلة وصوت الصاجات .. جوز و لوز ومكسرات الهيصة والاحتفال .. والبنات حلوين جُمال.. في الدلع وفي الدلال".

جمهور القلعة
جمهور القلعة
جمهور القلعة
جمهور القلعة
جمهور القلعة
جمهور القلعة
جمهور القلعة
جمهور القلعة
جمهور القلعة
جمهور القلعة
جمهور القلعة
جمهور القلعة
IMG20230828221927
IMG20230828221927
مهرجان القلعة هشام عباس الفنان هشام عباس الجمهور السهر والانبساط

الأكثر قراءة

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

أحمد موسى: احتجاجات فى نادى الزمالك اعتراضًا على تعيين عماد البنانى

تفاصيل توجيه الاتهام لـ ترامب فى 6 سبتمبر بقضية انتخابات جورجيا

سم أم دواء.. لماذا يحذر الأطباء من إعطاء العسل للأطفال الرضع؟

"التموين" تكشف سبب خروج الأرز من المنظومة التموينية

"قرار عظيم".. أمهات الأبطال تشدن بقرار السيسي بشأن ضم قطاعات جديدة لصندوق تكريم الشهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب