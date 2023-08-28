«اشتغل معاه عشان يسرقه».. كشف لغز السطو المسلح على شقة مطروح

خيانة بالفطرة مزروعة داخل عامل، لم يشكر من ساعده وأخد بيده ومنحه فرصة للعمل، بل قام بسرقته بدلا من أن يشكره على فترة عمله معه في المقهى الخاص به بمدينة مطروح.

شاب ادعى أنه يبحث عن فرصة للعمل، وما أن عرض على صاحب مقهى بمدينة مطروح، استقبله للعمل معه.

بدأ الشاب العمل في المقهى، وكان مع نهاية عمل كل يوم، يتوجه للمبيت في الشقة صحبة زملائه العاملين بذات المقهى، وهناك يتناول العشاء ثم يحصل على قسط من النوم ليعود مرة أخرى للعمل مع بداية اليوم الجديد.

من خلال تواجد العامل في الشقة مع نهاية كل يوم عمل في المقهى، لاحظ قيام صاحب الكافيه بحفظ أمواله في أحد الأماكن فبدأ يتابع الأمر حتى تأكد من أن هذا المكان هو الخزينة المؤقته التي يتم وضع الأموال فيها.

بدون سابق إنذار طلب العامل من صاحب المقهى، أن يترك العمل بعد أن وجد فرصة أفضل في مكان أخر، وطالب بباقي مستحقاته فأعطاها له صاحب المقهى في الحال ثم توجه للشقة وقام بحمل أمتعته وغادر.

بعد عدة أيام عاد إثنين من العمال إلى مقر مبيتهم، وأثناء تواجدهما بمقر الشقة فوجئوا بـ3 مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية وقاموا بتهديدهما وتوثيقهما بالحبال وسرقة مبلغ 700 ألف جنيه من داخل الشقة.

المتهمون عقب تنفيذ جريمتهم هربوا بمنتهى السرعة تاركين والعمال في حالة من الخوف والصدمة الشديدة، حتى عاد صاحب المقهى فوجد العمال موثقين بالحبال فقام بفك وثاقهما واستوضح منهم الأمر وعلم بسرقة المبلغ المالي.

عقب ذلك صاحب المقهى على الفور توجه ومعه 2 من العاملين بالكافيه الخاص به، إلى قسم شرطة مطروح لتحرير محضر بما جرى، وأوضح في بلاغه أنه مستأجر شقة ويستخدمها لإقامة العمال بها، وأنه حال تواجد العاملين بالشقة دخل عليهما 3 أشخاص مجهولين، بحوزة أحدهم سلاح أبيض وقاموا بتهديدهما توثيقهما، ثم استولى المتهمين على مبلغ 700 ألف جنيه من صندوق خشبي.

على الفور تم تشكيل فريق بحث عالي المستوى لكشف لغز هذه الواقعة، وتبين من التحريات تبين أن ارتكاب الواقعة 4 متهمين بينهم عنصر جنائي، على الفور وعقب تقنين الإجراءات نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاثة من المتهمين.

وبمواجهة المتهمين أمام رئيس مباحث مطروح اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله طرف المبلغ وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة محل البلاغ فاختمر فى ذهنة سرقته فقام بالإتفاق مع باقى المتهمين وإرتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه.

كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالى وقرروا بأن باقى المبلغ بحوزة المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.