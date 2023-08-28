الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: استرداد 505 ملايين جنيه مستحقات عمالة مصرية بالخارج خلال عام

وزارة العمل
وزارة العمل

نجحت وزارة العمل، في استرداد مستحقات عدد من العمال المصريين في الخارج خلال الفترة  من أغسطس 2022، وحتى أغسطس 2023، وذلك بنحو 505 مليون و209 ألف و169 جنيهًا، من مستحقات ضمان اجتماعي ومعاشات وتسوية منازعات.

زيارات ميدانية 

وقامت الوزارة خلال تلك الفترة، بتنظيم 1773 زيارة ميدانية للمنشآت التي يعمل بها مصريين بالخارج، وعقد لقاءات مع أصحاب الأعمال والعمال.

استشارات عمالية

وقدمت الوزارة خلال هذا العام، 109 آلاف و225 استشارة عمالية، كما بحثت 8 آلاف و37 شكوى.

مكاتب التمثيل العمالي 

ويأتي ذلك من خلال مكاتب التمثيل العمالي التي تمتلكها وزارة العمل، بنحو 9 مكاتب في دول (السعودية، الأردن، لبنان، الإمارات، قطر، العراق، الكويت، وإيطاليا).

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الامتثال لمعايير العمل الدولية 

وقامت الوزارة خلال الفترة من أغسطس 2022، وحتى أغسطس 2023 أيضا، باتخاذ عدة قرارات كانت من شأنها التأكيد على امتثال مصر لمعايير العمل الدولية، مما ساعد في عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية للدول المخالفة لمعايير العمل الدولي لعام 2023.

دليل موحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية 

ونجحت الوزارة في إصدار الدليل الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، وإجراء الانتخابات التكميلية لاستكمال الدورة النقابية 2022/2026، وذلك في 5 مجالس إدارات الشركات، ولجنتين نقابيتين،  وتأسيس 15 لجنة نقابية جديدة طبقا للقانون.

تغيير “القوى العاملة” لـ"العمل" 

كما قامت الوزارة، بتغيير اسمها من القوى العاملة، إلى العمل، تماشيا مع معايير العمل الدولية، وترسيخا لمبادئ الحوار الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمال.

انضمام مصر لاتفاقية العمل البحري 

كما صدر خلال الفترة المذكورة، قرار من مجلس الوزراء، بانضمام مصر إلى اتفاقية العمل البحري 2006، لآثارها الإيجابية في زيادة إيرادات الدولة، ومن بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محليًا ودوليًا.

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