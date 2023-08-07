الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: عودة مستحقات ورثة عامل مصرى بالكويت

جريدة الدستور

أعلنت وزارة العمل عن نجاح مكتب التميل العمالى بدولة الكويت في صرف وثيقة التأمين رقم 23407 بمبلغ وقدره 3300 دينار كويتي بما يعادل 331 ألفا و353 جنيه تقريبا، إلى ورثة العامل المصري المتوفي المهدي السيد محمود، وذلك من خلال المتابعة والتنسيق مع شركة مصر للتأمين في صرف وثيقة التامين خلال التغطية التأمينية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة أحوال العمالة المصرية في الخارج والاطمئنان على حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم لدى جهات عملهم.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، أوضح إمام العاصى، الملحق الإداري بمكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت في تقريره، أنه في إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، بالمتابعة الدورية لأحوال العمالة المصرية العاملة في دولة الكويت، والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها لدى أصحاب الأعمال، نجح المكتب في صرف وثيقة تأمين لورثة عامل مصرى متوفى، بشيك إلى الورثة الشرعيين بعد عمل إعلام الوراثة وعمل توكيل لأحد أقاربه بصرف الشيك، كما قدم الورثة الشكر والتقدير لوزير العمل والمكتب على جهودهم التى مكنتهم من الحصول على مستحقاتهم.

وأكد الملحق الإدارى حرص المكتب على متابعة كافة مستحقات المتوفين والمصابين لدى جهات العمل التابعين لها وتوصيلها إلى ذويهم، والرد على الشكاوى والاستفسارات الواردة إليه من العمال المصريين داخل الدولة، والعمل على حلها مع أصحاب الشركات والمنشآت العاملين بها والحفاظ على الحقوق في إطار القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة.

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