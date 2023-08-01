الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العمل: الحصول على 740 ألف جنيه مستحقات 10 عمال بالسعودية

وزارة العمل
وزارة العمل

تلقت وزارة العمل اليوم الثلاثاء تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 10 عمال مصريين بالمملكة، بلغت 89 ألفاً و737 ريالا سعوديا، بما يعادل 740 ألفاً و330 جنيها مصريا تقريباً، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، وإرسال جميع المستحقات على حسابات المُستحقين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على الحصول على مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقاً للقوانين ،تنسيقاً مع الجهات المعنية.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير العمل حسن شحاتة، من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال: وليد. ط. ت. ط ، ومحمود. ا. م. ا، وياسر .ع. م. ع، وعماد. خ. ع، وطواب .م . ع، والتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وإرسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية وإخطارهم لتسلم المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة.

وأفاد الملحق العمالي بأن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة ، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال  الرقم 00966547022894، وإرسال الشكاوى والاستفسارات.

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