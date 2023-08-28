الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طه الناظر: المشروعات القومية بقطاع الزراعة دفعة قوية للاقتصاد الوطني

النائب طه الناظر
النائب طه الناظر

أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن هناك طفرة في قطاع الزراعة المصري طوال السنوات الماضية، وإصرار على مواصلة المشروعات القومية العملاقة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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تغيير جذري في الخريطة الزراعية 

وأشار الناظر، في تصريح صحفي له اليوم، إلى لقاء الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي، من تقدم مطرد خلال السنوات الماضية، وفي إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية.

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ولفت عضو مجلس النواب، إلى الجهود الضخمة وغير المسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، وبما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتها قريباً للرقعة الزراعية، بتوجيهات ورؤى الرئيس السيسي.

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وأكد أن التوسع الرأسي سيضيف ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر.

مشروعات عملاقة 

وأوضح النائب طه الناظر، أن المشروعات العملاقة في قطاع الزراعة سواء في الدلتا الجديدة أو توشكى أو سيناء أو غيرها، تحسب للرئيس باعتباره حقق نقلة حقيقية للاقتصاد الوطني.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مطرد خلال السنوات الماضية، في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية، من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة.

النائب طه الناظر المشروعات الزراعية الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم القطاع الزراعي استصلاح الأراضي

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