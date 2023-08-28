الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 5.3 مليون طن

صادرات زراعية
صادرات زراعية

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقرير من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 5 ملايين و360 ألفًا و543 طنًا خلال الفترة من أول العام حتى الآن مقابل 4 ملايين و596 و324 طنًا في العام الماضي، بزيادة أكثر من 770 ألف طن علي العام الماضي.

 

ارتفاع صادرات الموالح والبطاطس
وقال أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ارتفاع صادرات الموالح إلى مليون و944 ألفًا و658 طنًا جاءت في المرتبة الأولى، فيما ارتفعت صادرات البطاطس الطازجة إلى 913 ألفًا و276 طنًا وجاءت في المركز المرتبة الثانية ، كما ارتفعت صادرات البصل الطازج إلى 375 ألفًا و734طنًا.

وأضاف العطار للدستور ارتفاع صادرات البطاطا إلى 84 ألفًا و291 طنًا، فيما ارتفعت صادرات الرمان إلى 16 ألفًا و308 أطنان، في حين ارتفعت صادرات الثوم الطازج إلى 26 ألفًا و931 طنًا، كما ارتفعت صادرات الفراولة الطازجة إلى 23 ألفًا و295 طنًا، بينما ارتفعت صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة إلى 110 آلاف و693 طنًا.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ارتفاع صادرات المانجو إلى 26 ألفًا و880 أطنًا، كما ارتفعت صادرات الجوافة إلى 9 آلاف و780 طنًا، بينما ارتفعت صادرات الطماطم الطازجة إلى 57 ألفًا و144 طنًا، في حين ارتفعت صادرات العنب إلى 156 ألفًا و563 طنًا.

وأشاد التقرير بجهود العاملين بالحجر الزراعي والمعامل التابعة للوزارة وللمجلس التصديرى، كما أشاد بالتعاون مع السفارات المصرية والتمثيل التجاري المصري بالخارج التى أسهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن من أجل دعم الاقتصاد الوطني .

وأشار تقرير الحجر الزراعي إلي أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، والبطاطس، والبصل  الطازج، والبطاطا، والرمان، والثوم، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والطماطم، العنب.

الزراعة ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر الافريقي حماية مليون بزيادة مجلس الأمن الف

مواد متعلقة

وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تتجاوز 4.6 مليون طن بزيادة أكثر من 717 ألف طن

مع انخفاض الصادرات لـ3 مليارات دولار.. ارتفاع قياسى بصادرات 6 سلع أبريل الماضى

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

نجاح لا ينكره أحد.. خبراء: طفرة فى القطاع الزراعى.. وقفزة غير مسبوقة فى الصادرات

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

بالأرقام.. "إكسترا نيوز" تستعرض حجم صادرات مصر الزراعية

صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.1 مليون طن خلال 5 أشهر

الأكثر قراءة

"لحقت بوالدتها".. إيداع جثة طفلة بالمشرحة بعد وفاتها أثناء تلقيها العلاج

"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

«كهرباء القناة» توجه بتحصيل مديونيات المنشات السياحية المتوقفة عن السداد

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

زلزال بقوة 6,9 درجة يضرب سواحل بحر بالى فى إندونيسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب