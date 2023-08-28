الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 5.3 مليون طن

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقرير من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 5 ملايين و360 ألفًا و543 طنًا خلال الفترة من أول العام حتى الآن مقابل 4 ملايين و596 و324 طنًا في العام الماضي، بزيادة أكثر من 770 ألف طن علي العام الماضي.

ارتفاع صادرات الموالح والبطاطس

وقال أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ارتفاع صادرات الموالح إلى مليون و944 ألفًا و658 طنًا جاءت في المرتبة الأولى، فيما ارتفعت صادرات البطاطس الطازجة إلى 913 ألفًا و276 طنًا وجاءت في المركز المرتبة الثانية ، كما ارتفعت صادرات البصل الطازج إلى 375 ألفًا و734طنًا.

وأضاف العطار للدستور ارتفاع صادرات البطاطا إلى 84 ألفًا و291 طنًا، فيما ارتفعت صادرات الرمان إلى 16 ألفًا و308 أطنان، في حين ارتفعت صادرات الثوم الطازج إلى 26 ألفًا و931 طنًا، كما ارتفعت صادرات الفراولة الطازجة إلى 23 ألفًا و295 طنًا، بينما ارتفعت صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة إلى 110 آلاف و693 طنًا.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ارتفاع صادرات المانجو إلى 26 ألفًا و880 أطنًا، كما ارتفعت صادرات الجوافة إلى 9 آلاف و780 طنًا، بينما ارتفعت صادرات الطماطم الطازجة إلى 57 ألفًا و144 طنًا، في حين ارتفعت صادرات العنب إلى 156 ألفًا و563 طنًا.

وأشاد التقرير بجهود العاملين بالحجر الزراعي والمعامل التابعة للوزارة وللمجلس التصديرى، كما أشاد بالتعاون مع السفارات المصرية والتمثيل التجاري المصري بالخارج التى أسهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن من أجل دعم الاقتصاد الوطني .

وأشار تقرير الحجر الزراعي إلي أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، والبطاطا، والرمان، والثوم، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والطماطم، العنب.