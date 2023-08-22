الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القرش: 755 ألف طن زيادة فى الصادرات الزراعية

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك زيادة 755 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية، هذا العام، حيث تم تصدير 1.9 مليون طن من الموالح، بعد فتح أسواق جديدة.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الذرة الموسم الحالي، كما أن الدولة قامت بتسعير القطن بسعر محفز للفلاحين لتشجيعهم على زراعته، وهناك رغبة لتعظيم مساحة الأرز المنزرعة.

ولفت إلى أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي تولى الدولة اهتماما كبيرا في التوسع لزيادة إنتاجه، من خلال إعادة الدورة الزراعية خاصة في محصول القمح، وهناك حوافز للفلاحين الملتزمين بتطبيق الدورة الزراعية، وتوريد محصول القمح نهاية الموسم.

وأوضح أن كمية التقاوي المعتمدة من القمح تكفى لزراعة أكثر من 4 ملايين فدان الموسم المقبل، وأنه تم استنباط أنواع وتقاوي جديدة للقمح عادت بالنفع على زيادة إنتاج فدان القمح ليصل لـ18 إردبًا مقارنة بـ10 أراديب في عام 2010، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد سعر القمح مناسب للفلاح.

الصادرات الزراعية الموالح الزراعة التعاقدية القمح

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