الدكتور أحمد أبو اليزيد يستعرض استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة في توفير الأمن الغذائي

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس أهمية الاهتمام بالزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة في توفير السلع الغذائية والأمن الغذائي ، مؤكدا أن هناك أولوية كبيرة من الدولة المصرية في ظل وجود تحديات كبيرة سواء كان خلال فترة انتشار وباء كورونا مما أدى توقف سلاسل الإمداد ورغم ذلك لم تشهد مصر أي أزمات تتعلق بنقص السلع ، حيث نجحت الحكومة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأضاف "أبو اليزيد " في بيان صحفي أن الدولة المصرية حققت إنجازات عديدة في وقت قياسي وتبنى الاستغلال الأمثل للطاقة وإنشاء مصانع أسمدة جديدة مثل مجمع الأدبية في السويس وإعادة إحياء مشروع كيما في أسوان ومجمع كوم أوشيم المرحلة الأولى والثانية والثالثة للأسمدة ، والتوسع في مساحات أراضي كبيرة حيث نستطيع أن نُغذي الزرع، لافتا الى أهمية استصلاح هذه الأراضي مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان ونواته مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون وتم زراعة منه علي أرض الواقع 460 الف فدان، وأيضا إعادة إحياء مشروع توشكى وكذلك صحراء سرابيوم وما حدث من تحلية وإعادة تدوير المياه التي كانت موجودة في محطة بحر البقر، لإعادة ايحاء 600 ألف فدان سيتم زراعتهم في شمال سيناء، بالإضافة الى 100 الف فدان زراعات محمية ، والمشروع القومي 1.5 مليون فدان الذي يشمل الظهير الصحراوي لمعظم محافظات مصر .

وأوضح أبو اليزيد ان هذه المشروعات القومية الزراعية ساهمت في اتاحة السلع الاستراتيجية الأساسية كما تبنت الدولة محور جديد لإدارة المياه وإعادة تدويرها واستغلالها استغلال أمثل كذلك المشروعات القومية مثل تبطين الترع وتطوير الري سواء الري سواء كان الري بالرش أو التنقيط كل ذلك ساهم في تحقيق وتوفير السلع الاستراتيجية