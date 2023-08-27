الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس هيئة التنمية الزراعية: 4 مليون فدان مساحة المشروعات المصرية الجديدة

الزراعة
الزراعة

قال الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الأزمات التي تعاني منها مصر الآن أقل بكثير من حجم المعاناة التي تشهدها باقي دول العالم، لذا هذا الصمود المصري أمام الأزمات الاقتصادية العالمية يتمثل في المشروعات التنموية الشاملة التي قامت بها الدول مؤخراً، هذه المشروعات التي تهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي كانت مصر تفقد العملة الصعبة.

 المشروعات الزراعية الجديدة

وأكد الدكتور محمد الشحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالمشروعات الزراعية بصورة كبيرة، وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، ومن بين المشروعات الزراعية الكبيرة التي قامت بها الدولة مشروع توشكى.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق طفرة تنموية في محصول القمح نتيجة التوسع في الأراضي الزراعية الذي حدثت مؤخراً، معبراً: "الدولة المصرية استطاعت تخطي الأزمات الحالية العالمية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بالمشروعات التنموية المختلفة".

استصلاح الأراضي الزراعية

وتابع: "المشاريع الزراعية التي أشار إليها الرئيس ليست مقتصرة على محافظة بعينها، حيث يوجد في الفرافرة، العوينات، سيناء، الواحات، توشكى، وتبلغ مساحة هذه المشروعات أكثر من 4 مليون فدان".

رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية الأولى المصرية التاسعة محمد الشحات مشروع توشكى الزراعي

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