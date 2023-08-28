الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة السعيد يكشف جهود الدولة لحل الأزمة السودانية منذ بدايتها

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن مصر طورت منهج سياستها الخارجية في التعامل مع أزمات الدول ومنها احترام القرار الوطني، وإرادة الشعوب واحترام اختيار الشعوب وتوفير بيئة وطنية لحل الأزمات بعيدًا عن المصالح الخارجية التي تؤدي لزيادة الصراع.

وأضاف خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي محمود السعيد، أننا رأينا الأزمة الليبية والسورية واليمنية واستطاعت القاهرة اعتماد هذا المنهج المتكامل وقادرة على جمع الأطراف الإقليمية على لرؤية المصرية.

وتابع أن السودان منذ اللحظة الأولى بدأت تتعامل مع السياقات والأطر المنظمة بالسودان ودعت لاجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين وبدأت رسالتها الإنسانية وفتحت الحدود وهي أكبر دولة استقبلت نازحين من السودان وفقًا لما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة حتى أحد رجال الدبلوماسية المصرية سقط شهيدًا خلال المساعدة في إجلاء المواطنين ورأينا الدعم اللوجيستي على المعابر. 

مصر استطاعت أن تجمع دول الجوار على رؤيا واحدة بقمة دول جوار السودان

وأكد أن مصر استطاعت أن تجمع دول الجوار على رؤيا واحدة في قمة دول جوار السودان والمبادرة الأشمل والأكمل ولديها آلية للتطبيق والتنفيذ وهي المخرج الآمن  للآزمة في السودان.

أسامة السعيد السودان مصر لاجتماع الجامعة العربية رسالتها الإنسانية تشكيل خلية أزمة الدبلوماسية المصرية

مواد متعلقة

الإحصاء: لدينا 9 ملايين لاجئ قبل الأزمة السودانية وإجراء حصر جديد 2024

إفريقية النواب: تنفيذ خطة عمل دول الجوار أفضل الطرق لحل الأزمة السودانية

السودان يواجه أكبر مؤامرة.. تفاصيل كلمة البرهان بشأن الأزمة السودانية

خبير يكشف أهمية اجتماع وزراء الخارجية حول الأزمة السودانية

الخارجية السودانية: نرفض أى تدخل خارجى والتعامل مع الأزمة شأن داخلى

الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الكينى الأزمة السودانية والأوضاع فى القرن الإفريقى وحوض النيل

الأكثر قراءة

"لحقت بوالدتها".. إيداع جثة طفلة بالمشرحة بعد وفاتها أثناء تلقيها العلاج

"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

«كهرباء القناة» توجه بتحصيل مديونيات المنشات السياحية المتوقفة عن السداد

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

زلزال بقوة 6,9 درجة يضرب سواحل بحر بالى فى إندونيسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب