أسامة السعيد يكشف جهود الدولة لحل الأزمة السودانية منذ بدايتها

قال أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن مصر طورت منهج سياستها الخارجية في التعامل مع أزمات الدول ومنها احترام القرار الوطني، وإرادة الشعوب واحترام اختيار الشعوب وتوفير بيئة وطنية لحل الأزمات بعيدًا عن المصالح الخارجية التي تؤدي لزيادة الصراع.

وأضاف خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي محمود السعيد، أننا رأينا الأزمة الليبية والسورية واليمنية واستطاعت القاهرة اعتماد هذا المنهج المتكامل وقادرة على جمع الأطراف الإقليمية على لرؤية المصرية.

وتابع أن السودان منذ اللحظة الأولى بدأت تتعامل مع السياقات والأطر المنظمة بالسودان ودعت لاجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين وبدأت رسالتها الإنسانية وفتحت الحدود وهي أكبر دولة استقبلت نازحين من السودان وفقًا لما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة حتى أحد رجال الدبلوماسية المصرية سقط شهيدًا خلال المساعدة في إجلاء المواطنين ورأينا الدعم اللوجيستي على المعابر.

مصر استطاعت أن تجمع دول الجوار على رؤيا واحدة بقمة دول جوار السودان

وأكد أن مصر استطاعت أن تجمع دول الجوار على رؤيا واحدة في قمة دول جوار السودان والمبادرة الأشمل والأكمل ولديها آلية للتطبيق والتنفيذ وهي المخرج الآمن للآزمة في السودان.