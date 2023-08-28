الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

من العين للنوم.. مخاطر التعرض المفرط للشاشات الإلكترونية على الصحة      

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتشرت التكنولوجيا بشكل كبير في حياتنا اليومية، حيث أصبحت الشاشات الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من روتيننا اليومي، نستخدمها في العمل، والمنزل، وأثناء وقت الفراغ. 

 

ومع تزايد استخدام الشاشات الإلكترونية بشكل مفرط، ظهرت مخاطر صحية ترتبط بهذه العادة الحديثة، الأمر الذي قد يتسبب بالكثير من المشاكل المرضية الشديدة والمزعجة.

أسباب رعشة العين المفاجئة وكيفية تجنبها

تأثير استخدام الشاشات الإلكترونية بشكل مفرط على صحة العين:

تعد العين من أكثر الأعضاء تأثرًا بالتعرض المفرط للشاشات الإلكترونية، ففي حالة الاستخدام الطويل للشاشات، يجد العين صعوبة في التركيز وتظهر أعراض مثل العيون الجافة والاحمرار والتعب العيني، وهي تسمى بمتلازمة النظر الإلكتروني، وقد يزداد هذا التأثير لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في الرؤية، وفقًا لما ذكره موقع " actives circle".

تأثير الشاشات الإلكترونية على النوم:

تؤثر الشاشات الإلكترونية أيضًا على نوعية النوم، حيث أن الإضاءة الزرقاء المنبعثة منها تؤثر على إفراز الهرمون المسئول عن الشعور بالنعاس "الميلاتونين"، مما يجعل من الصعب الاسترخاء والنوم العميق في وقت النوم المخصص، فهذا التأثير يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في النوم وتعب نهاري ونقص في التركيز والأداء العام.

مخاطر الإفراط فى استخدام العدسات اللاصقة وتأثيرها على العين

نصائح لتقليل مخاطر استخدام الشاشات الإلكترونية بشكل مفرط:

استخدام فترات استراحة: حافظ على فترات منتظمة للراحة والابتعاد عن الشاشة، حيث ينصح بأخذ استراحة قصيرة كل 20 دقيقة للتركيز على أشياء بعيدة عن الشاشة.

 

ضبط إعدادات الشاشة: قم بضبط سطوع وتباين الشاشة للحد من التوهج والإجهاد العيني، مع استخدام طرق الحماية البصرية حيث يمكن استخدام نظارات الفلترة الزرقاء أو تطبيقات الحماية المتاحة لتقليل الإضاءة الزرقاء المنبعثة من الشاشة.

الاهتمام بالإضاءة المحيطة: ضمن بيئتك العمل الملائمة مع إضاءة جيدة للتقليل من توهج الشاشة، بالإضافة إلى تحديد وقت محدد للاستخدام.

 

ممارسة الرياضة والنشاط البدني: يساعد ممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني في تخفيف التوتر وتحسين نوعية النوم، فعلى الرغم من أن الشاشات الإلكترونية تقدم لنا العديد من الفوائد والتسهيلات في حياتنا الحديثة، إلا أنه من الضروري أن ندرك مخاطر استخدامها المفرط وأن نتبع بعض النصائح للحفاظ على صحتنا العينية وجودة نومنا.

الشاشات الإلكترونية مخاطر صحية صحة العين التعرض المفرط للشاشات الإلكترونية المشاكل المرضية

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