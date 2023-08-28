«قوت الغلابة» خط أحمر.. الداخلية تداهم مخزنًا للسلع التموينية المُهربة بأسيوط

تحرص وزارة الداخلية على حماية المواطنين من غلاء الأسعار ومواجهة جشع التجار، ويعد ذلك أحد أهم الاستراتيجيات لدى وزارة الداخلية، والتي هي بمثابة قوت الغلابة خط أحمر وغير مسموح به، وذلك للتصدى الحاسم لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة ومنع تهربها والتأكد من إستفادة المواطنين منها.

خطة وزارة الداخلية

وأعدت وزارة الداخلية حملات مكبرة بالاشتراك مع أجهزتها المختلفة لضبط محتكري السلع، ومافيا الاستيلاء على الدعم التمويني، ونفذت عدد من المداهمات الهامة لضبط هذه العناصر الإجرامية وقد حققت نتائج إيجابية.

6 طن سلع غذائية تموينية في أسيوط

ونجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط من ضبط تاجر مسجل خطر، و مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط الإتجار فى السلع التموينية المدعمة والمهربة وذلك داخل مخزن ملحق بالمحل الخاص به بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، قامت قوة أمنية باستهدافه وتمكنت ضبطه وبحوزته (4 طن و760 كيلو سكر تموينى مدعم، 2460 زجاجة زيت "تموينى مدعم" ،880 كيلو مكرونة "تموينى مدعم" ، 128 كيلو عدس "تموينى مدعم" - 440 كيلو دقيق "تموينى مدعم" - 174 علبة سجائر مختلفة الأنواع).

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات تموينية في القاهرة

كما نجحت أجهزة الأمن من خلال حملات تموينية مكبرة، في ضبط محتكري السلع الغذائية، ضمن خطة وزارة الداخلية للتصدى لمحاولات احتكار السلع، حيث حققت هذه الحملات نتائج إيجابية.

وتمكن ضباط أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة الساحلوعثر بداخل المخبز على كمية من المواد الغذائية وزنت 700 كيلو جرام "دقيق بلدى مدعم" مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما نجح ضباط أمن القاهرة في القبض على مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعثر بداخل المحل على كمية من المواد الغذائية وزنت (500 كيلو جرام "دقيق " مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره لتحقيق أرباح غير مشروعة).