الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تحديد موعد محاكمة ترامب في قضية تغيير نتيجة الانتخابات

ترامب
ترامب

حدد قاض يوم الاثنين موعدا لمحاكمة دونالد ترامب في 4 مارس 2024 في القضية الفيدرالية في واشنطن التي تتهم الرئيس السابق بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020.

ورفض قرار قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان طلب الدفاع بتأجيل المحاكمة حتى أبريل 2026، أي بعد حوالي عام ونصف من انتخابات 2024، لكنه يحددها أيضًا في موعد لاحق لموعد يناير الذي اقترحه فريق المحامي الخاص جاك سميث.

وأضافت: "للجمهور الحق في إيجاد حل سريع وفعال لهذه المسألة".

منتصف تقويم الترشيح الرئاسي 

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تفاصيل توجيه الاتهام لـ ترامب فى 6 سبتمبر بقضية انتخابات جورجيا

ووفقاً لوكالة اسوشتيد برس إذا تم تحديد الموعد، فإنه سيأتي في منتصف تقويم الترشيح الرئاسي للحزب الجمهوري وفي اليوم السابق ليوم الثلاثاء الكبير، وهو يوم تصويت حاسم عندما يكون هناك أكبر عدد من المندوبين جاهزين للانتخابات.

ووبحسب التقرير الامريكي فقد اتهم ترامب، الجمهوري، في وقت سابق من هذا الشهر في لائحة اتهام من أربع تهم بالتخطيط للتراجع عن خسارته أمام جو بايدن، الديمقراطي، في انتخابات عام 2020.

حيث تعد محاكمة تخريب الانتخابات الفيدرالية واحدة من أربع قضايا جنائية مرفوعة ضد ترامب. 

ورفع فريق سميث قضية فيدرالية منفصلة يتهمه فيها بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية في ممتلكاته في بالم بيتش بولاية فلوريدا، ومارالاغو، ورفض إعادتها. ومن المقرر حاليا أن تُحاكم هذه القضية في 20 مايو المقبل.

وفي السياق ذاته، يواجه ترامب أيضًا قضايا حكومية في نيويورك وجورجيا. واتهمه ممثلو الادعاء في مانهاتن بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لممثلة إباحية قالت إنها كانت على علاقة خارج نطاق الزواج مع ترامب، بينما اتهم المدعون في مقاطعة فولتون بجورجيا ترامب و18 آخرين في مؤامرة ابتزاز تهدف في التراجع عن انتخابات تلك الولاية لعام 2020.

واشارت الوكالة الامريكية الى استسلام ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، يوم الخميس في تلك الحالة، وظهر بوجه عابس في أول لقطة في التاريخ الأمريكي لرئيس أمريكي سابق.

 وقد ادعى أن التحقيقات معه لها دوافع سياسية وهي محاولة للإضرار بفرصه في استعادة البيت الأبيض.

حدد قاض القضية الفيدرالية واشنطن الرئيس السابق إلغاء نتائج انتخابات 2020

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